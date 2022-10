SV Stahl 2 verliert erneut unnötig 5 Spiele Sieglos!

Unsere Zweite kam am letzten Sonntag gut in die Partie gegen die SG Saaletal 51 rein. Die Aufstellung passte soweit, die Truppe war frohen Mutes und fieberte einem Sieg seit langem entgegen. Die Zeichen standen gut, besonders in Minute 23 als das 1:0 fiel, bei dem durch einen Freistoß das Tor eingeleitet wurde und durch einen Torwartfehler und Dominik Hilles Fuß der Ball in den Maschen landete. In den folgenden Minuten sahen wir dann Chancen von Kevin, der neben der Kiste vorbeischießt und Christian, dessen Einwurf einfach nicht ins Tor weitergeleitet werden konnte. Kurz vor der Halbzeit dann ein Doppelpass unserer Gegner infolge dessen der Ausgleich zustande kam. Mit der Abnahme der Restminuten auf der Uhr nahm auch die Spielqualität unserer Herren ab. Basti sei Dank erfolgte der Führungstreffer nicht schon eher, Chancen hätte es auf Seiten der Spielgemeinschaft Saaletal schon eher gegeben. In der 90. Minute dann gab der Schiri dann doch noch eine Ecke für unsere Gäste, die sie zu unseren Ungunsten verwandelten und damit die drei Punkte verbuchen konnten. Mit einem Torverhältnis von 3:8 in der Tabelle stellt sich so aktuell kein Erfolgszeugnis aus und wir hoffen auf eine deutliche Steigerung, gerade auch was die spielerische und konditionelle Qualität angeht



STAHL FEUER