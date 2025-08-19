SV Stahl 2 startet mit Sieg in die neue Saison

Bericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

SV Stahl II müht sich in Herschdorf zum Arbeitssieg und tat sich schwer, am Ende fuhren sie aber einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg ein: Die Gäste kamen ordentlich in die Partie und setzten früh erste Akzente nach vorne. Doch eine Unachtsamkeit in der Defensive brachte den Gastgebern die überraschende 1:0 Führung in Minute 11. Der SV Stahl brauchte einige Minuten, um sich vom Rückschlag zu erholen. Eine Flanke von Löbe, die in den Strafraum flog, landete im Netz. Kroll verunsicherte den Tormann so extrem, dass der Ball aufprallte und hinter der Linie einschlug - der verdiente Ausgleich in Minute 17. Herschdorf hätte nach einer weiteren Nachlässigkeit fast erneut zugeschlagen, verzogen jedoch knapp. Mit zunehmender Spieldauer übernahm unsere Stahl-Elf die Kontrolle, musste sich aber mit den schwierigen Platzverhältnissen auseinandersetzen. Kurz vor der Pause belohnte sich die Mannschaft: Kroll leitete einen Angriff stark ein, spielte den Ball in den Strafraum, wo Franke zum verdienten 2:1 einschob. Mit dem Ergebnis ging es in die Kabinen. Die zweite Halbzeit war aus Sicht der Gäste weniger ansehnlich. Viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten prägten den Beginn, was den Hausherren beinahe den Ausgleich ermöglicht hätte. Doch trotz schwacher Phase zeigte Stahl seine individuelle Klasse: in der 66. Minute erhöhte Kroll nach schöner Vorarbeit von Schlimp auf 3:1, fünf Minuten später schraubte Grösche mit einem sehenswerten Distanzschuss das Ergebnis auf 4:1. Eine Unstimmigkeit in der Defensive ließ Herschdorf zwar noch einmal auf 2:4 verkürzen, mehr ließen die Gäste jedoch nicht zu. Die zweite Halbzeit wurde zusätzlich von vielen Diskussionen mit dem Schiedsrichter begleitet, die den Spielfluss auf beiden Seiten hemmten. Am Ende blieb es beim 4:2-Auswärtserfolg für den SV Stahl II.