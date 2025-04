SV Stahl 2 springt auf Platz 4

Unsere SV Stahl M2 konnte sich am Wochenende mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen die Reserve der TSG Kaulsdorf durchsetzen – auch wenn der Start in die Partie alles andere als rund lief.

In der Anfangsphase tat sich unsere Mannschaft schwer, leistete sich einfache Fehler im Spielaufbau und ließ die nötige Ruhe vermissen. Glücklicherweise konnte der Gegner aus Kaulsdorf daraus kein Kapital schlagen.Die große Chance zur Führung ergab sich in der 21. Minute: Nach einem Foul an Habi entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Doch der fällige Strafstoß prallte nur an die Latte. Ab der 30. Minute kam jedoch mehr Struktur und Spielfluss ins Spiel der Stahl-Elf. In der 32. Minute erzielte Tobi nach einem sehenswerten Pass von Paul das 1:0. Nur drei Minuten später legte Haxe mustergültig für Habi auf, der zum 2:0 einnetzte. Mit dieser Führung ging es in die Pause. Coach Christian Bauer zeigte sich trotz der Führung unzufrieden mit der ersten halben Stunde und forderte eine klare Leistungssteigerung in Halbzeit zwei – und die ließ nicht lange auf sich warten. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Gessi nach Einwurf von Haxe und Kopfballverlängerung durch Hendrik auf 3:0. Zwei Minuten später markierte Lorbse nach einer Ecke von Tobi das 4:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. In der Folge kontrollierte der SV Stahl das Spielgeschehen, ließ Ball und Gegner laufen und hätte die Führung noch weiter ausbauen können. Kaulsdorf fand auch im zweiten Durchgang kaum ins Spiel, konnte aber kurz vor Schluss durch Osswald nach einer Ecke den Ehrentreffer zum 4:1 erzielen.

Mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Schröter stand ein hochverdienter 4:1-Erfolg zu Buche.

Dank des Dreiers springt die zweite Mannschaft des SV Stahl mit nun 19 Punkten auf den 4. Tabellenplatz.

Fazit:

Nach schwachem Beginn zeigte die Stahl-Elf eine starke Reaktion, setzte die Traineranweisungen in der zweiten Hälfte um und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Herzlichen Glückwunsch ans Team!

STAHL FEUER