SV Stahl 2 siegt zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Sechs Richtige ohne Zusatzzahl konnten die Herren der Zweiten am Sonntag auf ihrem Schein vorweisen. Der ruhmesreiche Gewinn: eine absolut souveräne Leistung und verdiente drei Punkte unserer M2 im Derby gegen Remschütz II. Die erste Viertelstunde kullerte der Ball noch erfolglos über den Rasen, die Richtung stimmte da allerdings schon. Bis zur Minute 17 und dem Auftakt des Torereigens durch ein traumhaftes Zusammenspiel von Titsch mit Klaus. Erstgenannter überführt den Ball zu Klaus, der mit 1:0 beginnt. In der 28. Minute ist wieder Titsch am Ball, spielt aber dieses Mal Paul an, der geschmeidig auf 2:0 erhöht. Das 3:0 geht auf Tobi‘s Konto, der den Ball in Richtung Tor verfrachtet, dort auf den Gegenspieler trifft, der abfälscht und so ein Eigentor verursacht (33. Minute). Rechnerisch war da die Hälfte erledigt, Zeit also für die Halbzeitpause. Tigran erwirtschaftet uns gleich nach dem Pfiff zur zweiten Hälfte eine Elfmeter, den Michel erst nicht verwandeln konnte. Auf Grund eines Torwartfehlers wurde dieser aber wiederholt. Michel machte dann den Faux-pas wieder gut und erhöht auf 4:0 in der 45. Minute. 15 Minuten später dann eine saubere Vorlage von Michel auf Paul mit dem Ergebnis 5:0 in der 60. Minute. Den Schlusspunkt setzte Wiesel, der damit sein letztes Tor für die Hütte schoss. Er erzielt in der 77. Minute das 6:0 und machte damit das Endergebnis fest. Demnächst wechselt er zu Remschütz, dort erwartet ihn mehr Spielpraxis. An der Stelle danken wir ihm für die letzten Jahre und sein erfolgreiches Spiel und wünschen ihm alle Gute. Sicher sehen wir uns auf dem Platz bald wieder.

1:0 Eric Wahl (17.)

2:0 Paul Czekanowski (28.)

3:0 ET (33.)