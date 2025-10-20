SV Stahl 2 siegreich im Kirmesduell

Unsere zweite Mannschaft konnte beim traditionellen Kirmesspiel einen deutlichen 6:1-Erfolg gegen die SG Saalfeld III feiern. Von Beginn an zeigte das Team eine konzentrierte und engagierte Leistung und belohnte sich mit sehenswerten Treffern.

Angetrieben von den eigenen Fans rund um die Kirmes entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, in dem unsere M2 das Geschehen über weite Strecken kontrollierte und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging. Dabei war die erste Halbzeit spielerisch die bessere der Hütte-Jungs. Die Saalfelder entwickelten gerade in der zweiten Halbzeit gute Chancen, denen aber entweder das Quäntchen Glück zum Tor fehlte oder die an Torwart Ebsen abprallten. Ein großes Dankeschön geht an die Organisatoren des Spiels sowie an unsere Ü35, die unser Team mit einigen Spielern tatkräftig unterstützten! Ebenso gilt der Dank unseren Gästen aus Saalfeld @fcsaalfeld die unsere kurzfristige Einladung angenommen haben.

Bereits nächste Woche steht das Auswärtsspiel in Unterweißbach auf dem Programm – wir wünschen unserer Mannschaft dafür maximale Erfolge und hoffen, dass der Schwung aus dem Kirmessieg mitgenommen werden kann!