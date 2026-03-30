SV Stahl 2 patzt in Lehesten

Die zweite Mannschaft des SV Stahl musste sich auswärts in Lehesten mit 0:2 geschlagen geben. In einer insgesamt schnell erzählten Partie zeigte das Team um Jakob Weihrauch vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung. Man stand häufig zu weit von den Gegenspielern entfernt, kam mit der intensiven und kampfbetonten Spielweise der Gastgeber nicht zurecht und hatte zudem große Probleme mit den Platzverhältnissen. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzten die Gastgeber einen Elfmeter zur 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SV Stahl deutlich verbessert und war dem Ausgleich näher. Doch anstelle des 1:1 fiel das 2:0 für Lehesten. Dieser Treffer zeigte Wirkung: Die Kräfte ließen zunehmend nach, und offensiv gelang dem SV Stahl kaum noch etwas Zwingendes.