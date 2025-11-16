SV Stahl 2 löst Pflichtaufgabe in Niederkrossen und festigt Rang 4

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Trotz einiger Ausfälle erkämpfte sich die Stahl-Elf in Niederkrossen einen verdienten Auswärtssieg. In der ersten Halbzeit zeigte das Team jedoch eine schwache Vorstellung. Viele lange Bälle, ungenaues Passspiel und unnötige Foulspiele prägten das Geschehen. Dennoch ging SV Stahl II bereits in der 12. Minute in Führung: Hege spielte Franke frei, der clever auf Titsch weiterleitete – Titsch blieb vor dem Tor eiskalt und schob per Volley zum 1:0 ein. Es blieb das einzige echte Highlight der ersten 45 Minuten. Trainer Jens Wolter zeigte sich in der Pause entsprechend unzufrieden und forderte eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft. Die kam prompt: Stahl ließ den Ball nun laufen, agierte ruhiger und kontrollierter. In der 61. Minute folgte folgerichtig das 2:0. Titsch setzte Hege in Szene, der sicher vollendete. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten in der 68. Minute auf 1:2. SV Stahl II zeigte sich davon unbeeindruckt: Nur wenige Minuten später stellte erneut Titsch den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas Grösche in der 90. Minute, als er nach Vorlage von Tobi Franke zum 4:1-Endstand einschob.