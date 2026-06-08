 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

SV Stahl 2 lässt nichts anbrennen! Löbe und Titscher sagen Servus!

von Christian Eberhardt · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
Letztes Heimspiel für beide
Letztes Heimspiel für beide

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1.KK Süd
SV Niederkr.
SV Stahl U. II

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SV Stahl Unterwellenborn
SV Stahl UnterwellenbornSV Stahl U. II
SV Niederkrossen
SV NiederkrossenSV Niederkr.
10
0

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Die Herren der Zweiten gewannen am letzten Wochenende hoch souverän mit 10:0 gegen Niederkrossen und bereiteten so eine hervorragende Bühne fürs letzte Heimspiel der Herren Titsch und Fisch. Sie verlassen uns nun und wir sagen goodbye und arrivederci. Euch beiden wünschen wir alles Gute und auf bald! DANKE für eure Spielzeit, euren Einsatz für den Verein und natürlich herrliche Tore.

STAHL FEUER