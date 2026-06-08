SV Stahl 2 lässt nichts anbrennen! Löbe und Titscher sagen Servus!

Letztes Heimspiel für beide

Die Herren der Zweiten gewannen am letzten Wochenende hoch souverän mit 10:0 gegen Niederkrossen und bereiteten so eine hervorragende Bühne fürs letzte Heimspiel der Herren Titsch und Fisch. Sie verlassen uns nun und wir sagen goodbye und arrivederci. Euch beiden wünschen wir alles Gute und auf bald! DANKE für eure Spielzeit, euren Einsatz für den Verein und natürlich herrliche Tore.

STAHL FEUER