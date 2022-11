SV Stahl 2 holt in Cursdorf den ersten Auswärtssieg

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

In der ersten Halbzeit bemühten sich unsere Herren nach Leibeskräften in Richtung Tor zu spielen, was da noch eher semioptimal klappte. Zwei Ecken waren da schon angesagt: als diese getreten wurden, hatten unsere Gegner auch schon richtig zu tun. Eine Belohnung war da aber noch nicht drin. Allerdings nutzten die Cursdorfer diese dann auch gleich, um zu kontern, spielte die Angriffe aber zu schlecht aus. Das Tor blieb dank Basti und einem meilenweit am Tor vorbeigeschossenem Ball rein. Auch ein bisschen Glück war da schon im Spiel, einen Ball konnte Basti nach einer Ecke der Cursdorfer nicht festmachen, glücklicherweise segelte er aber noch ins Aus. In der 20. Minute steppte Kevin Andermann alleine in Richtung des gegnerischen Tors, er trifft den Ball aber nicht richtig, bedingt auch durch – wie drücken wir es nett aus – anspruchsvolle Platzverhältnisse. An ordentliche Pässe und gerade laufende Bälle war an diesem Tag eher weniger zu denken. Unser Führungstreffer gelang dann durch Tobi Franke in der 43. Minute, als er sich das runde Leder erkämpft und den Ball an den Pfosten ins Tor einschiebt. Mit dieser Führung gings in die Kabine. Die Männer rund um Coach Christian Bauer hatten die zweite Halbzeit dann klar im Griff. Das 2:0 fällt durch eine Ecke von Michel Hellwig, der den Kopf des Abwehrspielers trifft und der Ball somit durch ein Eigentor den Punktestand erhöht (62. Minute). Unter dem Strich ein gelungener Pflichtsieg, der allerdings trotz guter Defensivarbeit die noch zu steigernde Chanceneffizienz aufzeigt.