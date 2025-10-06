SV Stahl 2 gewinnt kampflos

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)
Nach zwei Niederlagen in Folge wollte die zweite Mannschaft des SV Stahl am Sonntag eigentlich Wiedergutmachung betreiben. Doch dazu kam es nicht: Die SG SSV GW Gräfenthal teilte mit, dass die Mannschaft nicht spielfähig ist.
Damit geht das Spiel kampflos an den SV Stahl II, der somit drei Punkte auf seinem Konto verbucht. Die Uborner Reserve kann sich nun voll auf das kommende Spitzenspiel gegen den TSV Langewiesen vorbereiten.