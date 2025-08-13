SV Stahl 2 gewinnt das zweite Testspiel

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung setzte sich der SV Stahl M2 gegen den Vertreter der 1. Kreisklasse, die SpVgg Kranichfeld, verdient mit 3:1 durch. Entscheidend war dabei vor allem eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Wie schon in der Vorwoche gegen Holzland startete Stahl nervös in die Partie. Unstimmigkeiten im Mittelfeld führten bereits früh zur 0:1-Führung der Gäste. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Ein langer Ball von Krikra erreichte David, der in den Strafraum zog und mustergültig auf Krolli ablegte – 1:1. Trotz des Ausgleichs blieb das Spiel der Gastgeber unruhig, viele Ballverluste und ungenaue Zuspiele prägten das Bild. Kurz vor der Pause fasste sich Tobi ein Herz und traf aus der Distanz sehenswert ins Eck zur 2:1-Halbzeitführung. In der Kabine fand das Trainerteam um Jens Wolter deutliche Worte. Und die Mannschaft reagierte: Stahl übernahm im zweiten Abschnitt die Kontrolle, ließ den Ball besser laufen und belohnte sich in der 57. Minute. Nach einem sehenswerten Spielzug über Fisch vollendete Jonas zum 3:1.

Weitere Chancen blieben ungenutzt, und kurz vor Schluss verhinderte Torhüter Gurke mit einer starken Parade den Anschlusstreffer.