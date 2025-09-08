SV Stahl 2 gelingt Revanche in Unterloquitz

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Nach der herben 1:9-Niederlage in der Vorsaison zeigte sich der SV Stahl II am Sonntag in Unterloquitz von seiner besten Seite. Mit einem souveränen 3:1-Erfolg sicherte sich die Mannschaft den dritten Sieg im dritten Spiel und startete damit perfekt in die neue Saison. Von Beginn an übernahm die Stahl-Elf das Kommando und belohnte sich früh: In der 7. Minute verwertete Kroll eine präzise Flanke von Löbe per Kopf zum 1:0. Nur wenige Minuten später gab es nach einem Handspiel Strafstoß für Stahl – Langhammer verwandelte sicher und stellte auf 2:0. Trotz klarer Überlegenheit ließ eine Unachtsamkeit in der 24. Minute den Anschlusstreffer zu. Doch die Mannschaft von SV Stahl II zeigte sich unbeeindruckt. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang nach einer sehenswerten Kombination von Franke auf Peter der Treffer zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie an Spielfluss, viele Fouls prägten das Geschehen. Unterloquitz konnte jedoch keine echten Akzente mehr setzen, sodass es beim verdienten Auswärtserfolg blieb. Mit neun Punkten aus drei Spielen ist der Saisonstart mehr als geglückt. Am kommenden Wochenende wartet nun ein echter Prüfstein: Angstgegner Probstzella gastiert in Uborn. Gegen die Gäste gelang zuletzt 2020 ein Sieg – höchste Zeit also, diese Negativserie zu beenden.