SV Stahl 2 feiert 1 Saisonsieg zweistellig

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Am Sonntag stand für unsere M2 das nächste Punktspiel an. Das Spiel ging keine fünf Minuten da hatte unsere M2 die erste große Chance: Tobi lief alleine Richtung Tor, vertändelte aber den Ball , sodass der Gräfenthaler Torhüter diesen aufnahm. In der 14. Minute dann Elfmeter für unsere Mannschaft: Pascal wird im Strafraum gelegt und Michel Hellwig, der an diesem Tag allgemein das Spiel dirigierte, trifft souverän ins rechte Eck zum 1:0. Acht Minuten später erhöhte Tobi Franke durch Volage von Bäre auf 2:0. Die Zweite spielte hoch konzentriert und hatte eigige Chancen, allerdings ließ der Gegner dies auch zu. Neun Minuten später klingelte es erneut im Gräfenthaler Tor: Jo Marvin geht an zwei Spielern vorbei, spielt den Ball auf Tobi der zurück auf Nico Rolle der auf 3:0 stellt. Diesmal dauert es nur vier Minuten, da spielt Pascal Peter den Ball in den Strafraum zu Bäre, der den Ball mit den Kronjuwellen versenkte. Ein sehr kurioses Tor, wie wir finden: 4:0 nach 35 Minuten. Kurz vor der Pause schürt Tobi Franke den Doppelpack. Kevin Andermann gewinnt seinen Zweikampf spielt auf Tobi, der souverän einschiebt. Bevor der Schiri zum Pausentee bat, macht unsere M2 das halbe Dutzend voll. Wieder spielt Pascal den Ball auf Bäre, der nur noch einschieben muss. Die motivierenden Halbzeit-Worte von Ersatzcoach Titscher kamen sehr gut beim Team an, besonders bei Bäre, der nach vier Minuten auf 7:0 erhöht. In der 57. Minute erkämpfte sich Pascal erneut den Ball , legt auf Kapitän Kevin Titscher ab: 8:0. Die 5. Torvorlage für Pascal - starke Vorstellung! Dann wurde gewechselt: Dennis für Kevin Andermann, Tigran für Pascal der ein sehr gutes Spiel ablieferte und Christian Ebsen kam für Jo Marvin. Minute 65: Bäre spielt auf Kevin Titscher der den Ball in den Strafraum Flanken möchte. Die Flanke allerdings landete am Pfosten und flog weiter ins Traum -Tor zum 9:0. Für die letzten Minuten erhielt Ebsen die Kapitänsbinde, durch den das Ergebnis dann zweistellig wurde: Dennis spielt den Ball rechts zu Chris, dieser lässt den Ball durch, Ebsen steht richtig und versenkt den Ball im linken Eck. 10:0 und Ebsens legendärer Knierutscher inkl Schürfwunden waren das Ergebnis.