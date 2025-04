SV Stahl 2 erkämpft Sieg in Königsee

Die Partie begann denkbar ungünstig für unsere Mannschaft: bereits in der 1. Spielminute mussten wir einen frühen Rückstand hinnehmen – das 0:1. In Minute 8 erzielten wir durch ein direktes Freistoßtor von Jens Wolter den Ausgleich. In der Folge spielte sich viel im Mittelfeld ab, es fehlte phasenweise an Laufbereitschaft und an Präzision im Spiel nach vorn. Königsee kam im Mittelteil der ersten Hälfte zu einer weiteren guten Gelegenheit, doch unser Keeper Alex parierte stark. Auf der Gegenseite spielten wir uns ebenfalls eine große Chance heraus, doch Florenz’ Abschluss wurde vom gegnerischen Torhüter gehalten. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren wir spielerisch den Gastgebern unterlegen. Die Zuordnung stimmte nicht mehr, was Königsee viele Ballaktionen ermöglichte und in mehreren Großchancen mündete. Doch erneut war es Alex, der mit mehreren Glanzparaden das Unentschieden festhielt. Das Spiel wurde zusehends hektischer – viele Fehlpässe und unnötige Ballverluste bestimmten unser Spiel. Königsee vergab in dieser Phase zahlreiche Chancen und verpasste es, in Führung zu gehen. In der Schlussphase konnten wir dann überraschend zuschlagen: ein schön vorgetragener Angriff über das Mittelfeld, bei dem Tobi auf Denis spielte, der eine präzise Flanke schlug. Florenz köpfte zum 2:1 ein - der entscheidende Treffer des Tages. Königsee warf danach alles nach vorne doch die Stahl-Elf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Fazit: ein umkämpfter und erzwungener Arbeitssieg. Trotz spielerischer Schwächen und einer durchwachsenen zweiten Halbzeit entschieden wir das Spiel dank besserer Chanceneffizienz und einem überragenden Torwart für uns. Drei wichtige Punkte!