SV St. Stephan: Mit jugendlichem Elan zum Titel

Griesheim. Es war ein Meistertitel, der irgendwie erwartet worden, der aber lange nicht das öffentlich erklärte Ziel gewesen war. Der SV St. Stephan ist Meister in der A-Liga Darmstadt, mit einem Punkt Vorsprung auf die TSG 1846 Darmstadt, die sich über die Relegation aber ebenfalls in die Kreisoberliga hochgeschossen hat. „Wir hatten – intern – schon den Anspruch und den Ehrgeiz, aufzusteigen“, sagt SVS-Trainer Florian Funk. „Ich selbst war als Spieler und jetzt auch als Trainer ja auch immer ehrgeizig.“

Florian Funk, der große Teile seiner fußballerischen Karriere bei der benachbarten Viktoria verbracht hat, hatte die Mannschaft im Frühjahr 2024 übernommen. Und im Sommer dann gemeinsam mit Marco Schmiedl, der ebenfalls mal bei der Viktoria gekickt hatte, jene Mannschaft gebildet, die letztlich den Titel geholt hat. Mit vielen der aktuellen Spieler hat der vorherige Jugendtrainer des SVS schon zuvor gearbeitet, mit vielen hat er schon mal Aufstiege gefeiert. Und so war das Vertrauen in die junge Mannschaft im Sommer 2024 denn auch groß gewesen.

„Natürlich konnte aber keiner wissen, wie genau der Sprung aus der Jugend zu den Herren vonstattengeht“, sagt Funk. Nach dem 4:0 gegen den FC Ober-Ramstadt am 4. Mai hatte Funk mal gerechnet – und war auf ein Durchschnittsalter seiner Mannschaft von 19,7 Jahren gekommen. „Jünger dürfte kein Team gewesen sein in dieser Liga.“

Intern war die Vorgabe immer der Aufstieg gewesen, nach Außen wurde das aber lange nicht wirklich kommuniziert. „Für die weitere Entwicklung unserer Spieler wird die Kreisoberliga eine tolle Sache“, sagt Funk, „wir werden aber keine finanziellen Verrenkungen machen. Der Verein hat sich ja ganz bewusst dafür entschieden, mit Marco, mir und den jungen Spielern zu arbeiten.“ Sicher werde sich am Kader „minimal etwas ändern“, aber etwas Verrücktes werde man sicherlich nicht machen.

Zumal es ja auch noch hätte schief gehen können. Am letzten Spieltag hatte der SVS bei GW Darmstadt anzutreten, Verfolger TSG 1846 spielte gegen Viktoria Griesheim II. Beide Mannschaften zeigten sich in bester Torlaune, St. Stephan gewann 10:0, die TSG 1846 gar 13:4. Viermal traf Alexander Voglis für die TSG, sieben Mal Philipp Root für St. Stephan. Trotzdem hatte er mit 32 Toren am Ende einen Treffer weniger auf dem Konto als Voglis – was der 23-Jährige aber verschmerzen konnte.

„Wenn die Jungs zusammenbleiben, gibt es eigentlich keine Limits nach oben"

Der Verein ist also zurück in der Kreisoberliga, aus der er im Sommer 2019 abgestiegen war. Seither gab es einige Anläufe, alle erfolglos. Die Gründe mag Funk nicht beurteilen, aber er hat in seiner Zeit als Jugendtrainer natürlich mitbekommen, dass die A-Liga nicht wirklich zufriedenstellte. „Wir nehmen schon sehr viel Freude wahr, auch ein bisschen Erleichterung“, sagt der 44 Jahre alte Trainer. „Wenn man sich das ganze Umfeld betrachtet, die Plätze und die gute Jugendarbeit, dann hat sich hier vieles richtig gut weiterentwickelt.“ Die Kreisoberliga sollte es also „auf jeden Fall sein, und wenn die Jungs so weitermachen und zusammenbleiben, gibt es eigentlich keine Limits nach oben“.

Respekt haben sie alle vor der Kreisoberliga, Angst keine. Warum auch? „Wir freuen uns darauf, es wird eine spannende Sache“, sagt Funk. „Man hat in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Aufsteiger aus den Kreisligen immer relativ schnell Fuß gefasst haben. Ich traue es den Jungs zu, aber es wird vielleicht ein paar Spiele dauern, bis man sich an das Niveau gewöhnt hat.“ Talent und Potenzial seien auf jeden Fall vorhanden, gesundes Selbstbewusstsein auch.

Einen konkreten Tabellenplatz ausgeben wollen sie nicht, Saisonziele werden eher unter der Hand besprochen. Womit sie vor einem Jahr ja ganz gut gefahren sind. „Wir haben riesig Bock darauf“, sagt der Trainer. Der daran erinnert, dass man im Winter mal gegen die Spvgg Seeheim-Jugenheim getestet hatte – und 1:5 verlor. „Da hat man schon gesehen, dass es in der Kreisoberliga eine andere Gangart gibt.“

Derbys gegen Viktoria Griesheim gibt es nicht mehr

Florian Funk selbst kann es trotzdem kaum erwarten, das Abenteuer anzugehen. Und ein bisschen froh ist er zudem darüber, in der kommenden Saison kein Derby mehr gegen Nachbar Viktoria Griesheim spielen zu müssen. Die ganz großen Streitigkeiten sind zwar vorbei, „aber es gab früher schon immer mal Spannungen und eine gewisse Rivalität, die nicht immer eine gesunde war“. Mittlerweile aber gehe es – trotzdem sei es ganz gut, auf solche Partien auch mal verzichten zu können.