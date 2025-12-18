SV St. Stephan Griesheim U17 möchte späte Nackenschäge vermeiden

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die B-Jugend des SV St. Stephan Griesheim. Zum den Griesheimern hat uns Giuseppe Basone, der Trainer der Mannschaft folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist trotz einer sportlich wilden Hinrunde erstaunlich stabil. Die Jungs sind hungrig, eng zusammengewachsen und wissen genau, dass wir eigentlich deutlich mehr Punkte verdient hätten, als wir aktuell auf dem Konto haben. Wir hatten natürlich auch Spiele, in denen wir uns selbst geschlagen haben aber die Mannschaft hat nie die Köpfe hängen lassen. Im Team herrscht ein "Jetzt erst recht"-Spirit."

"Was gut lief war die mentale Stärke meiner Jungs. Sie haben immer gekämpft, auch wenn es mal gebrannt hat und wir haben viele Spiele in letzter Minute unglücklich verloren. Das Zeigt aber auch, dass wir immer nah dran waren. Individuell haben mehrere Spieler große Schritte gemacht. Sei es die Athletik, Spieltempo oder Pressingverhalten, da wachsen einige richtig rein. Auch der Teamgeist hat gestimmt. Trotz Rückschlägen kam es weder zu Grüppchenbildungen, noch zum Wegducken. Die Jungs fuktionieren als Einheit.

Nicht so gut lief es in Sachen Effektivität. Wir brauchen aktuell noch zu viele Chancen um uns zu belohnen. Und auch defensiv waren wir vor allem bei Standards sehr anfällig. Zu viele Gegentore nach ruhenden Bällen waren besonders bitter, weil wir sie erst spät im Spiel gefangen haben. Allgemein die späten Gegentore waren ein Thema, weil sie uns einfach Punkte gekostet haben. Kurz gesagt haben wir oft gut gespielt, aber uns zu selten dafür belohnt."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Nach aktuellem Stand werden werden wir den Kader nicht auf links drehen und uns wenn nur gezielt verstärken. Wir sind offen für eins bis zwei puntkuelle Verstärkungen, aber nur wenn jemand sofort hilft und Menschlich auch reinpasst.

Abgänge gibt es nach jetziger Lage keine. Jeder Spieler wird gebraucht und bekommt seinen Entwicklungsplan für 2026"

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir haben eine glasklare Agenda. Oberstes Ziel ist es frühzeitig aus der unteren Tabellenregion rauszukommen. Dafür müssen wir die Spiele souveräner zu Ende spielen und keine Last-Minute-Nackenschläge mehr zulassen.

Als Punkteziel wollen wir als Mannschaft mindest zehn bis zwölf Punkte mehr holen, als die 15 Punkte aus der Hinrunde. Auch die Entwicklung der Spieler soll weiter voranschreiten, sowohl körperlich und technisch, als auch Mental. Gemeinsam als Mannschaft wollen wir unseren mutigen und unangenehmen Spielstil festigen. Und das allerwichtigste ist natürlich den Spaß am Gewinnen wieder dauerhauft zu haben.

Sowohl wir Trainer, als auch die Jungs sind bereit 2026 alles reinzuwerfen und mehr Glück zu erzwingen, als wir in 2025 Pech hatten."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Die Favoritenrolle geht aktuell an ein Team aus dem oberen Cluster, das konstant punktet und wenig Ausfälle hat. Stand heute: der 1. FC TSG Königstein & SV Vikt. Preußen Ffm

Die Teams, die aktuell unten drinstehen, werden es schwer haben, wenn sie keine Winterverstärkungen bekommen. Unsere Einschätzung:Wer in der Rückrunde nicht sofort punktet, rutscht tiefer rein. Wir gehören nicht zu diesen Teams."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.