SV St. Stephan Griesheim beeindruckt als Aufsteiger

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV St. Stephan Griesheim. Zum Kreisoberligisten hat uns Florian Funk, Trainer bei den Griesheimern, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung zur Winterpause ist sehr gut. Unsere jungen Spieler kennen sich seit vielen Jahren und verstehen sich auf und neben dem Platz bestens. Darüber hinaus stehen wir als Aufsteiger auf einem hervorragenden 3. Platz, was die gute Grundstimmung natürlich steigert. Genau wie die Tatsache, dass wir nach schwierigem Saisonstart mittlerweile sowohl die zweitbeste Abwehr als auch den zweitbesten Angriff der Kreisoberliga stellen."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Nach dem Aufstieg im Sommer und einer sehr guten Vorbereitung, hatten wir womöglich das Gefühl, dass wir auch in der Kreisoberliga nahtlos an unsere Erfolge der Vorsaison anknüpfen können. Doch drei Niederlagen und 15 Gegentore in den ersten vier Spielen belehrten uns schnell eines Besseren, was natürlich nicht spurlos an unseren jungen und erfolgsverwöhnten Spielern vorbeiging. Doch nach dem schlechten Start kam unser starker Zusammenhalt und Teamgeist zum Tragen, wodurch wir gepaart mit dem Potenzial unserer Jungs und kleiner taktischer Anpassungen in den folgenden 16 Spielen bei nur noch 13 Gegentoren 12 Siege feiern konnten."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Wir freuen uns sehr, dass sich mit Aaron Moaffi und Benjamin Rick zwei weitere junge Talente mit SVS-Vergangenheit für uns und unseren Weg entschieden haben. Aaron ist 20 Jahre alt und kommt nach ein paar Jahren bei RW Darmstadt zurück zu uns nach Griesheim. Benjamin ist 19 Jahre alt, spielte schon bei uns in der U17 und U19 und kehrt nun nach einem halben Jahr in den USA zurück zum SVS. Beide passen sportlich sowie menschlich bestens zu uns und werden uns sicher verstärken. Hinzu kommen ein paar Spieler, die aufgrund von Verletzungen in der Vorrunde nur wenig oder noch garnicht gespielt haben."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen unsere zuletzt gezeigten Leistungen auch in der Rückrunde bestätigen und uns weiterhin in der Spitzengruppe festsetzen bzw. etablieren. Natürlich wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen, haben dabei aber weniger einen Tabellenplatz als Ziel, sondern viel mehr die Weiterentwicklung unserer jungen, talentierten Mannschaft. Wir sind sehr stolz auf unsere Jungs und wollen den eingeschlagenen Weg langfristig fortsetzen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meister wird der SV Hahn oder die SG Arheilgen. Beide treffen am ersten Spieltag nach der Winterpause aufeinander und sollten die erfahrenen Hahner hier gewinnen, könnte dies eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen sein. Zu möglichen Absteigern möchte ich mich nicht äußern. Hier bin ich froh, dass wir uns als Aufsteiger schon früh keine Gedanken machen müssen."

