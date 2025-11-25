SV St. Jöris unter Druck: Drei Siege bis zur Winterpause gefordert

Fußball-Kreisliga A: Der SV St. Jöris steht vor entscheidenden Wochen. Am Mittwoch empfängt das Team von Trainer Daniel Noske den FV Vaalserqurtier.

Lediglich zehn Punkte aus zehn absolvierten Spielen haben den Fußball-A-Kreisligisten SV St. Jöris in die Nähe der Abstiegsplätze abgleiten lassen. Nur zwei Punkte trennen das Team von Trainer Daniel Noske von einem Abstiegsplatz. Den nehmen derzeit mit acht Zählern Burtscheid und Aufsteiger Freund ein.

Wie schwer es für die Jöriser bis zur Winterpause wird, zeigt die dritte Aufgabe in Folge. Am Mittwoch, 3. Dezember (19.30 Uhr), empfängt man den SV Rott, der gerade auch in Fahrt gekommen ist. Berger Preuß und Pannesheide vervollständigen die Liste, bis es in die Winterpause (14. Dezember) geht.

Vor dem Mittwochspiel gegen FV Vaalserquartier (Anstoß 19.30 Uhr) fühlen sich die Jöriser denn auch mit einem gewissen Druck versehen. Denn schon am Sonntag wartet die nächste (fast unlösbare) Aufgabe auf das Noske-Team. Die Reise zum ungeschlagenen Spitzenreiter steht auf dem Programm. Die Zweite des SV Eilendorf eilt von Sieg zu Sieg, lediglich der Verfolger aus Vichttal „klaute“ dem Tabellenführer beim 1:1 zwei Punkte.

Welche Punkteausbeute hat Daniel Noske auf dem Schirm? „Ich denke, neun Punkte, also drei Siege, sollten es schon sein“, kalkuliert der Trainer. Angefangen mit dem Mittwochspiel gegen das Team von der „Vaalser Road“. In dieser Begegnung soll „es anders laufen, als noch zuletzt beim FC Stolberg“, stellt Noske einen Wunsch voran.

Nach dem 1:5, das der SV bezog, ärgerte sich Trainer Noske über die mangelnde Chancenauswertung seines Teams. „Das war kaum noch zu ertragen“, stöhnte der Coach. „Wir sind mindestens achtmal allein aufs Tor zugelaufen und haben nur einen mickrigen Treffer hinbekommen“, bilanzierte er.

Das muss gegen Vaalserquartier anders, sprich besser laufen. „Ich sehe den FV mit uns auf Augenhöhe und glaube auch, dass wir die Chancen bekommen. Aber daraus müssen auch Tore resultieren“, fordert Noske.

Andi Simons und Heinz Putzier im Kader

Gefordert ist dabei nicht nur die Jöriser Offensive mit Christian Bittins (fünf Tore). Auch Andi Simons oder Heinz Putzier zählen zu diesem Kreis. „Wir schauen auf jeden Fall nicht auf den Gegner, sondern nur auf uns selbst“, erklärt der Coach. Im Wissen, einen guten Kader zu haben, der es – wenn es einmal läuft – jedem Gegner schwer machen kann.

Die personelle Situation bezeichnet der SV-Coach derzeit als „schwierig. Wenn es einigermaßen normal läuft, werden wir etwa 15 Spieler zur Verfügung haben. Aber dieses Problem wird mein Kollege Günter Motté wohl auch haben“, glaubt Daniel Noske.

Vor allem Andi Simons könnte am Mittwoch ausfallen, befürchtet der Coach. Aber die „Marke von drei Siegen aus fünf Spielen“ soll bestehen bleiben. Um das zu erreichen, sollte man auf jeden Fall die drei verbleibenden Heimspiele ohne Verluste durchbringen.

