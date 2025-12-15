SV St. Jöris nimmt Trainerwechsel vor

Die Vereinsführung begründete den Schritt mit dem Trainer-Mannschafts-Verhältnis. "Wir bedauern das sehr, weil wir alle drei Trainer persönlich schätzen und ihnen für ihren Einsatz in den eineinhalb Jahren danken. Wir sahen uns aber dazu veranlasst, einen anderen Weg einzuschlagen", schilderte der Vorsitzende Marcel Ripphausen.



Aus sportlicher Sicht hatte sich das Team zuletzt auf einem positiven Weg befunden. Nach Siegen gegen die A-Liga-Spitzenteams SV Eilendorf II und FC Eschweiler sah Daniel Noske die Mannschaft gut aufgestellt. "Ich hätte gerne weitergemacht und war überzeugt, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln", sagte er gegenüber FuPa.



Schon am gestrigen Sonntag im Auswärtsspiel des SV bei Grenzwacht Pannesheide (1:2) saß Noske schon nicht mehr auf der St. Jöriser Bank. Stattdessen betreuten Marcel Ripphausen und Torwart-Trainer Zbigniew Dawidowski das Team.



Der neue Cheftrainer des SV St. Jöris steht bereits fest: Maurice von Berg wird die Mannschaft aus dem Eschweiler Stadtteil künftig coachen. Der frühere Landes- und Bezirksligaspieler arbeitete schon im Nachwuchs von Alemannia Aachen als Athletiktrainer, kennt die A-Liga über ein Engagement bei Rhenania Richterich (bis 2024) und war zuletzt Co-Trainer beim Landesligisten Rasensport Brand.



Der 38-jährige von Berg beginnt seine Aufgabe mit der Rückrundenvorbereitung. Er wird also zu den Teilnahmen des SV am attraktiv besetzten Hallenturnier um den Raiffeisen-Cup Eschweiler (27./28. Dezember) und der Eschweiler Hallenstadtmeisterschaft (3. Januar) noch nicht einsteigen, aber von der Tribüne aus schon erste Eindrücke sammeln.