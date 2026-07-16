SV St. Jöris engagiert weiteren Trainer

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Der SV St. Jöris steht vor seinem zehnten Jahr in Folge in der Fußball-Kreisliga A. Geleitet wird die Mannschaft dabei von einem gleichberechtigten Trainerteam.

Zu Maurice von Berg (Foto, links), der bei der Berufsfeuerwehr arbeitet und um einen Trainerkollegen bat, kam nun Marcel Hilgert (Foto, in der Mitte) dazu. Der B-Lizenz-Inhaber fungierte früher über mehrere Jahre als Co-Trainer beim damaligen Mittelrhein- und Landesligisten Hertha Walheim und coachte zuletzt den FC Inde Hahn. Insbesondere angesichts der 30 Spieler im St. Jöriser Kader freut sich der SV-Vorsitzende Marcel Ripphausen (Foto, rechts) über die Lösung mit zwei Trainern.