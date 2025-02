Der junge Mattis Boekholder kommt aus der eigenen Jugend von Larrelt und spielt aktuell seine zweite Herrensaison. In der letzten Saison kam er immerhin auf fünf Einsätze, in denen bereits sein erster Treffer gelang. In der laufenden Spielzeit absolvierte Boekholder 15 Partien, in denen er ebenfalls bisher einmal traf. Der Verein schätzt vor allem seine vorzügliche Technik und seine Torinstinkt. Mit der Vertragsverlängerung ist er bereits der zweite Boekholder, der dem Verein zusagte. Auch sein Bruder Nils spielt für die Grün-Weißen und gab Anfang Februar seinen Verbleib bekannt. Mit zehn Toren in 17 Spielen ist er der Torjäger der Mannschaft und hat nun zukünftig die Möglichkeit, seinem jüngeren Bruder Mattis den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben.