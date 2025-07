SV Spieka begrüßt attraktives Teilnehmerfeld zur Sportwoche

Der TSV Wulsdorf (Landesliga Bremen) und TSV Imsum (Bezirksliga Bremen) treten erstmals in Spieka an. Beide duellieren sich in der Gruppe Rot mit den Bezirksligisten aus Sievern und Altenwalde. Im Anschluss an die Vorrundenbegegnungen ermitteln die beiden Erstplatzierten im finalen Turnierspiel am Samstag, dem 12. Juli um 20.00 Uhr den Turniersieger in der Gruppe Rot.

Ähnlich verfährt die Gruppe Blau, in der sich die klassentiefsten Mannschaften aufhalten. Der frisch in die 1. Kreisklasse aufgestiegene SV Spieka misst sich dort mit der Spielvereinigung BISON II, dem TSV Altenwalde III und FC Land Wursten III. Auch hier steigt am Abschlusstag ein Endspiel, um den Sieger zu küren.