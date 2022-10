SV Spiegelberg hofft auf eine erneute Überraschung Das Kellerkind der Fußball-Kreisliga B2 ist optimistisch fürs Duell mit Unterrot.

Bereits heute um 17 Uhr wird der zehnte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B2 gestartet. Dabei empfängt der SC Fornsbach die SG Sulzbach-Laufen/Gschwend. Im Spiel der Woche trifft morgen das noch sieglose Spiegelberg auf den Vierten Unterrot. Fichtenberg gastiert am Sonntag schon ab 12.45 Uhr bei Kleinaspach/Allmersbach II. Die anderen Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.

Spiegelberg wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt gab’s beim 0:5 in Fichtenberg die sechste Saisonniederlage. „Mit einem strittigen Elfmeter gingen die Hausherren nach elf Minuten in Führung, danach übernahm Fichtenberg das Spiel“, berichtet Nico Fix. Der Abteilungsleiter des Vorletzten moniert bei seiner Elf: „Wir müssen konsequenter auftreten. Der Wille war zwar da, aber der alleine schießt halt keine Tore.“ Fix erinnert an vergangene Saison, als sein Team gegen Unterrot gewann. „Wir hoffen, dass wir daran anknüpfen können.“ Personell sieht es bei den Gastgebern recht gut aus. Das Team von Steffen Flaig muss lediglich auf den Urlauber Kell Neukamm verzichten. Unterrot (16 Punkte) betrieb nach der Nullnummer in Großerlach mit einem 4:1 gegen Lippoldsweiler Wiedergutmachung. „Phasenweise war unser Offensivspiel in Ordnung, defensiv sind wir bis aufs Gegentor gut gestanden“, sagt Ahmet Sahin. Der sportliche Leiter aus Unterrot vermisste allerdings die „Leichtigkeit“ bei seiner jungen Elf: „Sie macht sich nach den Rückschlägen zu viele Gedanken. Dabei sind wir im Soll, haben aber einfach viele Verletzte.“ Auch diesmal fallen beim Tabellenvierten gleich fünf Spieler aus. „In Spiegelberg wollen wir dennoch siegen und oben dranbleiben“, will Sahin das nicht als Ausrede nutzen.

→ Statistik Spiegelberg hat in den letzten 12 Duellen mit Unterrot nur einmal gewonnen und insgesamt 45 Gegentore kassiert.

→ Redaktionstipp von Uwe Flegel: 1:3.