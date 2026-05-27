SV Spellen und SV Brünen eröffnen Kreisliga-Spieltag

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es an jedem Tag Fußball in der Kreisliga A Rees-Bocholt zu verfolgen. Die Spannung ist am vorletzten Spieltag derweil raus. Mit der DJK Rhede steht der Meister schon fest, auf den Abstiegsrängen gibt es auch rechnerisch keine Chance mehr für den Klassenerhalt. Mit der Begegnung zwischen dem SV Spellen und dem SV Brünen startet der Spieltag am Donnerstagabend. Welche Partien an diesem Spieltag außerdem anstehen, verrät euch die nachfolgende Übersicht.
34. Spieltag
Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926
Fr., 05.06.26 19:45 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr RSV Praest - SV Krechting
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.06.26 13:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde
So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt
