 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

SV Spellen und SV Brünen eröffnen Kreisliga-Spieltag

Am vorletzten Spieltag sind in der Kreisliga A Rees-Bocholt die Entscheidungen bereits gefallen.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Das Rückspiel zwischen Spellen und Brünen steht an. – Foto: Horst Zellmann

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es an jedem Tag Fußball in der Kreisliga A Rees-Bocholt zu verfolgen. Die Spannung ist am vorletzten Spieltag derweil raus. Mit der DJK Rhede steht der Meister schon fest, auf den Abstiegsrängen gibt es auch rechnerisch keine Chance mehr für den Klassenerhalt. Mit der Begegnung zwischen dem SV Spellen und dem SV Brünen startet der Spieltag am Donnerstagabend. Welche Partien an diesem Spieltag außerdem anstehen, verrät euch die nachfolgende Übersicht.

SV Spellen eröffnet Spieltag

Morgen, 19:30 Uhr
SV Spellen
SV Brünen
19:30

Drei Spiele am Freitagabend

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
SV Bislich
TuS Haffen-Mehr
19:30live

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
TV Voerde
20:00

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
DJK Rhede
SC Grün-Weiß Vardingholt
20:00live

Vrasselt am Samstag im Einsatz

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
PSV Wesel
15:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
RSV Praest
15:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Krechting
VfR Mehrhoog
15:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
GSV Viktoria Suderwick
15:00

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
SV Biemenhorst
15:30

Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926
Fr., 05.06.26 19:45 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr RSV Praest - SV Krechting
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.06.26 13:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde
So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: