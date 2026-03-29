SV Spellen macht das halbe Dutzend voll, Rheingold in Lauerstellung

Die Frage stellt sich durchaus, wer in diesem Jahr die DJK Rhede stoppen soll. Einen Teil der Antwort gab es am Freitagabend: Der SC TuB Mussum ist es nicht. Es waren gerade einmal sieben Minuten gespielt, als der Tabellenführer nach Toren von Darwin Sangs (5.) und Ben Schücker (7.) schon mit zwei Treffern führte. Noch vor der Pause erhöhte Johannes Winkelmann auf 3:0 (45.). Den Deckel drauf machte schließlich Rene Groes, der per Foulelfmeter sein schon 33. Saisontor erzielte (71.). Mussum kam in der Schlussphase durch Philipp Teriete immerhin noch zum Ehrentreffer (89.).

Das sind die Spiele am Sonntag

Der VfB Rheingold Emmerich behauptet seine Verfolgerposition hinter Rhede. Beim 3:2-Auswärtssieg beim TV Voerde tat sich die Mannschaft aber überraschend schwer. Nachdem es zu Pause 1:1 stand, sorgten Steffen Elsenbusch (61.) und Ramadan Sherifi (71.) für die Vorentscheidung. Daniel Fahnenbruck verkürzte in der Nachspielzeit zwar noch einmal, doch der TVV konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Eine ganz andere Gefühlswelt herrschte dagegen beim zweiten Verein aus Voerde: Der SV Spellen hat gegen den SV Vrasselt einen 6:1-Kantersieg gefeiert. Kurios: Jede Mannschaft der Liga verbleibt auf dem Tabellenplatz, auf dem sie auch schon vor dem Spieltag stand.

Auf den anderen Plätzen setzte sich TuB Bocholt im Stadtduell mit Olympia Bocholt 2:1 durch. Der SV Krechting schlug den SV Bislich mit 4:1, GSV Suderwick (5:1 gegen Brünen) und der VfR Mehrhoog (5:2 gegen PSV Wesel II) zeigten sich in Torlaune. Außerdem bezwang der TuS Haffen-Mehr den RSV Praest mit 3:0.