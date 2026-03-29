SV Spellen macht das halbe Dutzend voll, Rheingold in Lauerstellung

Mit einem Überraschungserfolg von Grün-Weiß Vardingholt ist der Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt am Donnerstagabend gestartet. Am Freitag setzte sich die DJK Rhede erwartungsgemäß durch und wird damit ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest wahren. Die Verfolger waren am Sonntag im Einsatz und zeigten sich in Torlaune.
Es geht doch! Grün-Weiß Vardingholt hat den zweiten Saisonsieg eingefahren und dabei durchaus überraschend den SV Biemenhorst II bezwungen. Niklas Overbeck erzielte nach 33 gespielten Minuten den einzigen Treffer des Tages. In der Schlussphase vergab der SVB die wohl beste Chance zum Ausgleich, als Alexander Boland einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Bei einem Erfolg hätte dem SVB Rang vier in der Tabelle gewunken, nun könnte es auch auf Platz sechs nach unten gehen. Vardingholt behält trotz der drei Punkte die Rote Laterne, verkürzt den Abstand auf das rettende Ufer jedoch auf zwölf Punkte, die aber am Sonntag wieder anwachsen können, denn dann ist die Konkurrenz im Einsatz.
Die Frage stellt sich durchaus, wer in diesem Jahr die DJK Rhede stoppen soll. Einen Teil der Antwort gab es am Freitagabend: Der SC TuB Mussum ist es nicht. Es waren gerade einmal sieben Minuten gespielt, als der Tabellenführer nach Toren von Darwin Sangs (5.) und Ben Schücker (7.) schon mit zwei Treffern führte. Noch vor der Pause erhöhte Johannes Winkelmann auf 3:0 (45.). Den Deckel drauf machte schließlich Rene Groes, der per Foulelfmeter sein schon 33. Saisontor erzielte (71.). Mussum kam in der Schlussphase durch Philipp Teriete immerhin noch zum Ehrentreffer (89.).
Der VfB Rheingold Emmerich behauptet seine Verfolgerposition hinter Rhede. Beim 3:2-Auswärtssieg beim TV Voerde tat sich die Mannschaft aber überraschend schwer. Nachdem es zu Pause 1:1 stand, sorgten Steffen Elsenbusch (61.) und Ramadan Sherifi (71.) für die Vorentscheidung. Daniel Fahnenbruck verkürzte in der Nachspielzeit zwar noch einmal, doch der TVV konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Eine ganz andere Gefühlswelt herrschte dagegen beim zweiten Verein aus Voerde: Der SV Spellen hat gegen den SV Vrasselt einen 6:1-Kantersieg gefeiert. Kurios: Jede Mannschaft der Liga verbleibt auf dem Tabellenplatz, auf dem sie auch schon vor dem Spieltag stand.
Auf den anderen Plätzen setzte sich TuB Bocholt im Stadtduell mit Olympia Bocholt 2:1 durch. Der SV Krechting schlug den SV Bislich mit 4:1, GSV Suderwick (5:1 gegen Brünen) und der VfR Mehrhoog (5:2 gegen PSV Wesel II) zeigten sich in Torlaune. Außerdem bezwang der TuS Haffen-Mehr den RSV Praest mit 3:0.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst II - DJK Rhede
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Haffen-Mehr - SC Grün-Weiß Vardingholt
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - TV Voerde
Do., 02.04.26 20:00 Uhr PSV Wesel II - RSV Praest
Do., 02.04.26 20:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfR Mehrhoog
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfB Rheingold Emmerich
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Krechting
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuB Bocholt
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DJK Rhede - TuS Haffen-Mehr
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Krechting - SC TuB Mussum 1926
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Bislich
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Brünen
So., 12.04.26 15:00 Uhr RSV Praest - GSV Viktoria Suderwick
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - PSV Wesel II
So., 12.04.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Biemenhorst II
So., 12.04.26 15:15 Uhr SV Spellen - FC Olympia Bocholt
So., 12.04.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Emmerich-Vrasselt
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