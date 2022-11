SV Spellen feiert Kantersieg nach Drei-Tore-Rückstand Kreisliga A Rees-Bocholt: Der SV Spellen schlägt TuB Mussum 8:4, nachdem es in der Anfangsphase schon drei Gegentore gab.

Eine beachtliche Leistung ist dem SV Spellen am vergangenen Sonntag in der Kreisliga A Rees-Bocholt gelungen. Im Heimspiel gegen den TuB Mussum lag die Mannschaft früh mit drei Toren hinten, startete dann aber eine Aufholjagd, die es in sich hatte. Am Ende gab es einen klaren 8:4-Kantersieg und den Sprung im Klassement auf den fünften Rang.

Was der SV Spellen und TuB Mussum am Sonntag auf dem Platz zeigten, kann durchaus als Offensiv-Feuerwerk umschrieben werden. Insgesamt zwölf Tore gab es für die anwesenden Zuschauer zu sehen. Zunächst deutete alles auf eine klare Sache für die Gäste hin, die als Tabellenzweiter, punktgleich mit Spitzenreiter GSV Suderwick, zum SVS anreisten. Nick Rottstegge brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Front, Niklas Boland lies nach elf Zeigerumdrehungen den zweiten Treffer folgen. Als Rottstegge in der 14. Minute zum Strafstoß antrat und diesen sicher versenkte, schien die Vorentscheidung bereits gefallen. Dem hatten die Hausherren allerdings noch etwas entgegenzusetzen.

Zwischen Minute 33 und 68 trafen die Spellener gleich sechsmal in Folge und stellten den Spielverlauf damit völlig auf den Kopf. Bis zum Pausenpfiff war nach Toren von Lars Puschmann (33.), Felix Becker (36.) und Gianluca Klein (42.) bereits der Ausgleich gelungen. Nach dem Seitenwechsel machte die SVS-Offensive munter weiter und kam durch einen Doppelschlag von Becker (53.(65.) und Marco Launag (68.) immer besser in Schwung. Mussum zeigte sich deutlich beeindruckt und brauchte auch eine Weile um zu realisieren, was sich auf dem Platz ereignet hatte. Dann aber erzielte Max Heisterkamp den Anschlusstreffer zum 4:6 (74.). Die erhoffte Schlussoffensive blieb jedoch aus, stattdessen netzte Spellen in der Schlussphase noch zweimal: Luis Knipping (87.) und Klein schraubten das Ergebnis in die Höhe und sorgten für den Endstand. Während Mussum den zweiten Platz im Klassement behalten hat, konnte sich Spellen auf den fünften Rang verbessern, sechs Punkte beträgt der Abstand zur Spitze nach dem 16. Spieltag.