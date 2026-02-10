SV Spelle-Venhaus verstärkt die Defensive

– Foto: SCSV

Der 24-Jährige wechselt von Borussia Münster nach Spelle und soll mit Dynamik und Vielseitigkeit neue Optionen bringen.

Der SV Spelle-Venhaus treibt seine Planungen für die neue Saison in der Oberliga Niedersachsen weiter voran und hat Moritz Pauli verpflichtet. Der 24-jährige Defensivspieler wechselt von Borussia Münster nach Spelle.

Pauli gilt als ehrgeiziger und dynamischer Spieler, der variabel einsetzbar ist. Seine Stärken liegen vor allem in der Defensive, gleichzeitig bringt er eine ausgeprägte Ballaffinität mit und fühlt sich auch in Situationen mit viel Spielaufbau am Fuß wohl.