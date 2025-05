SV Sparta Werlte macht den Deckel drauf: Meister der Emslandliga!

Showdown an der Spitze – ...

Am 29. Spieltag war es endlich so weit: Unser SV Sparta Werlte sicherte sich mit einem hart umkämpften 2:1-Auswärtssieg beim FC Leschede nicht nur drei Punkte – sondern auch den vorzeitigen Meistertitel der Opti-Wohnwelt Emslandliga!

Vor zahlreichen mitgereisten Sparta-Fans ging unser Team bereits in der 18. Minute durch Lukas Menke in Führung. In einer intensiven Partie zeigte Leschede Kampfgeist und kam zwischenzeitlich zum Ausgleich. Doch unser Team ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.