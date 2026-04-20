SV Sonsbecks Risikobereitschaft wird belohnt

Mit einer gerechten Punkteteilung ging die Oberliga-Partie zwischen dem SV Sonsbeck und der SpVg Schonnebeck zu Ende. Trotz der Nullnummer war‘s ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gefährlichster Akteur auf dem Rasen war Schonnebecks Niko Bosnjak, der an allen Tormöglichkeiten für die Gäste beteiligt war. Mit nun 32 Zählern nach dem 28. Spieltag liegen die Rot-Weißen einen Punkt vor den Sportfreunden Baumberg, die mit 31 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz stehen.
Geballte Power gab‘s am Mikrofon, und die 200 Zuschauer im Willy-Lemkens-Sportpark wurden über die Lautsprecher durch Thomas Schubert und Alexander Forsten ordentlich eingeheizt. Mit Schubert kehrte ein altbekanntes Gesicht zurück als Stadionsprecher. Der 63-Jährige, der 2012 das Mikrofon an Dieter van Nahmen übergeben hatte, erklärte sich bereit, den jungen Forsten zu unterstützen. Auf Tor-Ansagen mussten die beiden allerdings verzichten.
Begrüßen durften sie aber Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing, der trotz seines Bandscheibenvorfalls an der Seitenlinie stand. „Es ist derzeit ein Auf und Ab. Jetzt merke ich wieder den Rücken, aber zumindest ist das Ziehen im Oberschenkel weg. So oder so muss ich weiter Tag für Tag schauen, wie‘s aussieht. Die frische Luft tat mir aber gut“, meinte Losing, der erst am Vormittag entschied, bei seiner Mannschaft zu sein.
In Absprache mit dem spielenden Co-Trainer, Christoph Elspaß, der die letzten drei Einheiten leitete, verordnete Losing der Sonsbecker Truppe eine offensive Ausrichtung. „Wir wollten uns nicht verstecken, ein gewisses Risiko gehen und sind den Gegner hoch angelaufen. Es war eine intensive Partie, die Jungs haben die Vorgaben gut umgesetzt.“
Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, wo sie in Führung hätten gehen können. Bei den Gästen verfehlte Bosnjak (6.) das Tor nur knapp. In der 23. Minute parierte SVS-Keeper Kenan Mehmedovic überragend gegen Alpha Kevin Kourouma, der von Bosnjak freigespielt wurde. Auf der anderen Seite tankte sich Klaus Keisers gut durch und schoss um Haaresbreite am linken Torpfosten vorbei (26.).
In der 37. Minute entschärfte Robin Schoofs mit einer Grätsche eine scharfe Hereingabe von Bosnjak. Hinter Sonsbecks Kapitän stand Kourouma einschussbereit. Für Sebastian Leurs, der wegen Leistenprobleme geschont wurde, spielte Ruben Martens als linker Außenverteidiger eine starke Partie.
Auch nach dem Seitenwechsel ging‘s hin und her. Für Sonsbeck scheiterten Luca Janßen (77.) und Marco de Stefano in der Nachspielzeit. Zweimal Bosnjak (56./87.) vergab für Schonnebeck. Am Ende war es ein verdientes Remis, das sich die Rot-Weißen gegen ihren Angstgegner nach sieben Niederlagen in Folge verdient haben – für den SVS ein wichtiger Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt.
Heinrich Losing und Christoph Elspaß waren sehr zufrieden mit dem Auftritt ihrer Schützlinge: „Es war ein sehr intensives Spiel und teilweise auch etwas wild“, sagte Losing. „Auf dem schwer zu bespielbaren Rasen haben wir uns einen offenen Schlagabtausch mit Schonnebeck geliefert. Erfreulich ist, dass wir erneut die Null hinten gehalten haben. Aber leider wollte der Ball vorne nicht rein“, fügte Elspaß noch hinzu.
Am nächsten Sonntag geht’s zum Kellerduell nach Kleve. Der Tabellenvorletzte spielte in Baumberg ebenfalls 0:0. Der 1. FC Kleve hat fünf Zähler weniger auf dem Konto als die Sonsbecker.