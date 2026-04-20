SV Sonsbecks Risikobereitschaft wird belohnt

In Absprache mit dem spielenden Co-Trainer, Christoph Elspaß, der die letzten drei Einheiten leitete, verordnete Losing der Sonsbecker Truppe eine offensive Ausrichtung. „Wir wollten uns nicht verstecken, ein gewisses Risiko gehen und sind den Gegner hoch angelaufen. Es war eine intensive Partie, die Jungs haben die Vorgaben gut umgesetzt.“

Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, wo sie in Führung hätten gehen können. Bei den Gästen verfehlte Bosnjak (6.) das Tor nur knapp. In der 23. Minute parierte SVS-Keeper Kenan Mehmedovic überragend gegen Alpha Kevin Kourouma, der von Bosnjak freigespielt wurde. Auf der anderen Seite tankte sich Klaus Keisers gut durch und schoss um Haaresbreite am linken Torpfosten vorbei (26.).

„Es war auch etwas wild“

In der 37. Minute entschärfte Robin Schoofs mit einer Grätsche eine scharfe Hereingabe von Bosnjak. Hinter Sonsbecks Kapitän stand Kourouma einschussbereit. Für Sebastian Leurs, der wegen Leistenprobleme geschont wurde, spielte Ruben Martens als linker Außenverteidiger eine starke Partie.