SV Sonsbeck: Wird Yamato Aoki verpflichtet?

Wie schon in den beiden Punktspielen in dieser Saison in der Oberliga ging der SV Sonsbeck auch in der Vorbereitungspartie gegen SC St. Tönis nicht als Sieger vom Feld. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing unterlag 1:3 (0:1). Den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielte Marco de Stefano. Der japanische Testspieler Yamato Aoki konnte bei der Niederlage nicht überzeugen.
„Wie wir vorher schon wussten, haben wir noch einiges zu tun“, bemerkte Losing nach der Partie, der bis auf das Gegentor nach einer Standardsituation durch Maximilian Pohlig (12.) mit dem ersten Durchgang zufrieden war. Spielerisch waren die Hausherren schon überlegen, jedoch konnte Sonsbeck die Partie ausgeglichen gestalten und ließ bis auf eine Doppelchance kurz vor der Pause, als Keeper Jan Fauseweh zweimal glänzend parierte, nichts zu. Philip Pokora vergab eine Großchance in der 29. Minute.
Nach dem Pausentee wechselte Losing sechs Mal. So brachte er auch den 23-jährigen Aoki und Winterzugang Shadi Ghrayeb. Der Ex-Moerser kam für Sebastian Leurs als linker Außenverteidiger. „Shadi hat eine großartige Einstellung und ist sehr bemüht. Teilweise will er schon zu viel“, meinte Losing. Aoki ersetzte Pokora auf dem rechten Flügel. „Für Yamato war es schwierig, sich zu zeigen, da wir sehr viele Wechsel vollzogen haben. Von daher ist er noch nicht so aufgefallen. Es steht noch nicht fest, ob wir ihn im Kader aufnehmen.“
In der 62. Minute folgten drei weitere Wechsel. Dann kam auch der zweite Winterzugang, Daniel Gorden Raul, als Stürmer in die Partie. Losing: „Daniel kommt aus einer Verletzung, wir geben ihm die Zeit, Spielpraxis zu sammeln.“ Durch die Wechsel ging der Spielfluss ein wenig verloren. Aber drei Tore bekamen die 80 Zuschauer dennoch zu sehen.
Nachdem SC-Keeper Simon Sell die Chance von Linus Krajac noch entschärft hatte, traf de Stefano per Nachschuss zum 1:1 (53.). Eghosa Aaron Ogbeide (69.) und Morten Heffungs (76.) sorgten mit ihren beiden Treffern für den 3:1-Endstand. „Die zweite Halbzeit können wir wegen der vielen Wechsel nicht als Maßstab nehmen. Insgesamt haben wir aber zu wenig investiert, um das Spiel noch zu gewinnen. Uns fehlen noch die Automatismen – gerade mit und gegen den Ball. Aber wichtig war zu sehen, wer sich nach den harten Trainingseinheiten noch im Spiel quält“, sagte Losing.