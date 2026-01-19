SV Sonsbeck: Wird Yamato Aoki verpflichtet?

Nachdem SC-Keeper Simon Sell die Chance von Linus Krajac noch entschärft hatte, traf de Stefano per Nachschuss zum 1:1 (53.). Eghosa Aaron Ogbeide (69.) und Morten Heffungs (76.) sorgten mit ihren beiden Treffern für den 3:1-Endstand. „Die zweite Halbzeit können wir wegen der vielen Wechsel nicht als Maßstab nehmen. Insgesamt haben wir aber zu wenig investiert, um das Spiel noch zu gewinnen. Uns fehlen noch die Automatismen – gerade mit und gegen den Ball. Aber wichtig war zu sehen, wer sich nach den harten Trainingseinheiten noch im Spiel quält“, sagte Losing.