SV Sonsbeck wird gegen den GSV Moers richtig gefordert

Einen guten Härtetest hatte Oberligist SV Sonsbeck am Mittwoch im Kreisderby beim GSV Moers. Am Ende setzten sich die Rot-Weißen knapp mit 1:0 (0:0) beim Landesligisten durch. Marco de Stefano, der Neuzugang von der SSVg Velbert, entschied die Partie mit seinem ersten Treffer im Sonsbecker Trikot.

Von Beginn an verlangte der Gastgeber dem Oberligisten einiges ab. Sonsbecks Schlussmann Jan Fauseweh erwischte einen guten Tag und bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Furkan Yavuz (12.) und der ehemalige Sonsbecker Connor Wastian (14.) fanden in Jan Fauseweh ihren Meister. Vor allem die zweite Chance sorgte auf der SVS-Bank für Kopfschütteln. Denn vorausgegangen war ein eigener Eckball. Nach einem Konter rannte Wastian allein aufs Tor zu.

Nur sechs Minuten später landete der Ball im Sonsbecker Netz. Aber der Treffer von Nils Werner wurde aberkannt, da der Torschütze knapp im Abseits gestanden haben soll. „Das hätte ich gerne noch einmal gesehen. Die Abseitsentscheidung stelle ich infrage“, sagte GSV-Coach Warmann.

Auf der anderen Seite sorgte der Moerser Schlussmann Deniz Aktas für die erste Sonsbecker Möglichkeit. Aber Jannis Pütz konnte dessen Patzer nicht ausnutzen (31.). Nur vier Minuten später setzte sich de Stefano das erste Mal gut in Szene. Sein Schuss ging knapp über die Latte (35.). In der 41. Minute scheiterte Yavuz erneut an Fauseweh, der eine starke Reaktion zeigte.

Moers drängt noch spät auf den Ausgleich

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der GSV gut dagegen. Den entscheidenden Treffer erzielte jedoch der Favorit. Marco de Stefano verwertete eine Vorlage von Klaus Keisers zum 1:0 (56.). Nur drei Minuten später hätte Sonsbecks linker Flügelspieler sogar noch das zweite Tor nachlegen können. Diesmal scheiterte er am Moerser Jan Roolfs, der im zweiten Abschnitt zwischen den Pfosten stand.

Nach einigen Auswechslungen auf beiden Seiten ging dann der Spielfluss zwischenzeitlich verloren. In der Schlussphase näherten sich beide Mannschaften wieder den Strafräumen. Nach einem starken Ballgewinn von Semih Güngör schoss Leon Hammerschmidt den Ball an die Torlatte (76.). Der GSV Moers gab sich jedoch nicht auf und warf noch einmal alles nach vorne. Sergen Avni Dogan (88.) und Danny Rankl (90.) vergaben die Chancen zum Ausgleich.

„Es war ein schönes Spiel auf Augenhöhe. In einer guten Drangphase haben wir das Gegentor bekommen. Das zeichnet den SV Sonsbeck mit seinen schnellen Spielern auch aus. In der Schlussphase, in der wir ein richtiges Powerplay gespielt haben, hätte ich gerne noch den Ausgleich gesehen“, sagte Warmann. „Zu Beginn kamen wir mit dem 3-4-3-System von Moers nicht klar. Dann haben wir umgestellt. Einer unserer Stürmer hat immer wieder das Mittelfeld unterstützt, weshalb es besser wurde. Alle haben gut gearbeitet und jeder für den anderen gekämpft“, so Losing.

GSV Moers: Aktas (46. Roolfs) - K. El Moumen, Ghrayeb (74. Dogan), Nowitzki, Wastian (74. Okamura), Ziebell, I. El Moumen, Kogel (61. Kefeli), Möllering (74. Koch), Werner (46. Kader), Yavuz (46. Rankl).

SV Sonsbeck: Fauseweh (46. Hinsenkamp) - Meier, P. Elspaß (62. C. Elspaß), Schoofs, Leurs (62. Berisic), Lehmkuhl (62. Güngör), Pütz (62. Krajac), de Stefano, Sahintürk (62. Hammerschmidt), Binn, Keisers (62. Janßen).