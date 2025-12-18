SV Sonsbeck: „Wir sind für jeden Gegner unangenehm“

In dem für den SV Sonsbeck und den SV Biemenhorst so wichtigen Oberliga-Kellerduell am finalen Spieltag des Jahres konnten beide Mannschaften mit jenen Akteuren auflaufen, die bei Toren und Vorlagen zu den besten zehn Spielern der Niederrhein-Gruppe gehören: Linus Krajac (SVS) und Luca Puhe. Am Ende ging das Match nicht nur 2:1 für die Hausherren aus, sondern Krajac entschied auch das Duell der Top-Scorer mit 2:1 für sich.

Der im vergangenen Winter vom SC St. Tönis zu den Rot-Weißen gewechselte Mittelfeldspieler, der auf den Positionen 6, 8 und 10 agieren kann, begann im Kellerduell als rechter 8er einer Rauten-Formation, bildete später mit seinem Mitspieler Jannis Pütz eine Doppelsechs.

Herr Krajac, nach Ihren zwei Toren in diesem wichtigen Spiel gelten Sie als Matchwinner. Bei Ihren Freistößen schlug der Ball einmal im rechten und einmal im linken unteren Torwarteck ein. Wie haben Sie das hinbekommen?

Nach seinen beiden Freistoßtoren ist er nicht nur weiterhin bester Sonsbecker Torschütze, sondern hat auch die meisten Einsatzminuten im Kader von Trainer Heinrich Losing zu verzeichnen. Somit hat sich sein Wechsel, den er mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit vornahm, ausgezahlt. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg verriet der Doppeltorschütze, welches persönliche Ziel er hat und was er der Mannschaft zutraut.

LINUS KRAJAC Beim ersten Tor wollte ich von mir aus gesehen nach links schießen, weil der Torwart sehr weit rechts stand und offenbar mit einer Flanke rechnete. Beim zweiten Mal war es genauso. Dass der Ball dann von mir aus gesehen rechts reinging, lag daran, dass die Biemenhorster Mauer den Ball abgefälscht hatte.

Sie sind der beste Torschütze Ihres Teams. Wie zufrieden sind Sie mit der Ausbeute, und haben Sie sich eine Zielmarke gesetzt?

KRAJAC Ich stand relativ schnell bei sechs Toren, da hatte ich mir dann zehn Tore bis zur Winterpause als Ziel gesetzt. Jetzt sind es acht. Also muss ich in der Rückrunde Gas geben, um das zu toppen.

Apropos Rückrunde: Sie haben mit Ihrer Mannschaft soeben erst die 20er-Punkte-Marke übersprungen. Wenn es im neuen Jahr nur ein bisschen schlechter läuft, könnte es mit dem Klassenerhalt eng werden, oder?

KRAJAC Wenn alle Mann an Bord sind, bin ich überzeugt, dass wir nicht zittern müssen. Wir sind für jeden Gegner unangenehm und werden es packen.

Sonsbeck bekommt mitunter den Stempel aufgedrückt, eben in erster Linie unangenehm zu sein und nicht gerade für den attraktivsten Fußball zu stehen. Wie ist das für Sie als Spieler, der eher für filigrane Momente steht?

KRAJAC Man braucht immer eine Mischung für den Erfolg. Ich bin gern kreativ, versuche Ruhe ins Spiel zu bringen, Ballsicherheit auszustrahlen. Aber auch lange Bälle, Kampfgeist und ähnliches brauchen wir, um die Gegner vor vielfältige Aufgaben zu stellen.

