SV Sonsbeck will kein Spitzenteam sein

Beim Oberligisten SV Sonsbeck könnte die Laune vor der Auswärtspartie am Sonntag um 15 Uhr beim 1. FC Monheim nicht besser sein. Die Mannschaft von Cheftrainer Heinrich Losing grüßt nach sechs Spieltagen mit elf Punkten vom dritten Tabellenplatz und steht vor den Spitzenteams wie der Spielvereinigung Schonnebeck, Schwarz-Weiß Essen, VfB Homberg oder dem Traditionsverein KFC Uerdingen.

„Wir haben die Lizenz für die Regionalliga schon beantragt“, scherzte Losing, der die Situation aber sehr gut einordnen kann. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, uns kann die Punkte keiner mehr nehmen. Aber wir wissen, wo wir herkommen. Alle Spiele verliefen sehr eng, sodass es auch anders hätte ausgehen können.“ Die Sonsbecker selbst sehen sich (noch) nicht als Spitzenteam. „Wenn wir ab dem 25. Spieltag immer noch da oben stehen, können wir darüber sprechen und würden uns auch nicht wehren, wenn wir als ein Spitzenteam angesehen werden. Aber jetzt ist es definitiv zu früh“, meinte Sonsbecks Coach, der noch einen langen Weg sieht.

Trotz personeller Probleme tritt die Mannschaft selbstbewusst und als echte Einheit auf. Die Vorgaben vom Trainer, vor allem das Pressing und Defensivverhalten, werden vorbildlich umgesetzt. Die Abwehr gehört mit nur sieben Gegentoren zu der besten der Liga.

Auch Monheims Kai Robin Schneider, der in der Landesliga-Saison 2018/19 zu den Sonsbecker Stammspielern gehörte, lobt die Entwicklung bei den Rot-Weißen. „Sonsbeck hat eine unfassbar taktische Disziplin. Sie rufen die Basics zu 100 Prozent ab. Vor allem müssen wir am Sonntag die Standards vermeiden. Die ist die große Stärke des Gegners. Und wenn‘s welche geben sollte, müssen wir die energisch bestreiten. Das könnte ein entscheidender Schlüssel in der Partie werden“, sagte Schneider, der damals mit Kapitän Robin Schoofs, Tobias Meier, Sebastian Leurs, Jannis Pütz und Klaus Keisers zusammenspielte.

Keisers, der am vergangenen Sonntag kurz vor dem Schlusspfiff das 2:1 gegen Frintrop erzielte, hat derweil seine Probleme am Fersenbein überstanden. Seit zwei Wochen ist er wieder voll im Training und steht der Mannschaft uneingeschränkt zur Verfügung. „Die Empfehlungen von meinem Arzt haben geholfen. Zwei Wochen habe ich meine Ferse geschont, Tabletten gegen die Entzündung genommen und mir Einlagen besorgt. Ich spiele zurzeit auch mit Einlagen, die meine Ferse erhöhen, damit mehr Last auf den Fußballen liegt“, erklärte Sonsbecks Torjäger.

Wichtige Rückkehrer

In Monheim wird auch Keisers Sturmpartner Niklas Binn wieder zur Verfügung stehen. Ruben Martens ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ein Einsatz in Monheim könnte aber noch zu früh kommen. Bei den Hausherren wird Talha Demir sehnsüchtig zurückerwartet. Beim 0:2 in Baumberg fehlte der Torjäger (fünf Treffer) wegen einer Gelb-Rot-Sperre.

FC-Trainer Dennis Ruess ist mit seiner Mannschaft trotz Tabellenplatz 15 nicht unzufrieden. Lediglich die Ergebnisse und die Punkteausbeute „passen noch nicht“, sagt er. „Wir müssen besser in und um die Box werden“, war einer seiner Erkenntnisse aus den letzten Partien. Auch Schneider fand: „Insgesamt haben wir einiges schon gut gemacht, aber auch Lehrgeld bezahlt. Ich hatte in keinem Spiel das Gefühl, dass wir groß unterlegen waren.“

Losing sieht die Partie am Sonntag nicht als Selbstläufer. „In der Monheimer Mannschaft steckt eine gute Qualität, sie ist bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben. Letzte Saison haben wir nach einer 2:0-Führung erlebt, wozu sie fähig sind.“ Innerhalb von zwei Minuten (78./80.) schaffte Monheim damals noch den Ausgleich zum 2:2-Entstand.