SV Sonsbeck will in Jüchen ins Viertelfinale einziehen

Die Sportanlagen vom SV Sonsbeck und VfL Jüchen-Garzweiler liegen rund 78 Kilometer auseinander. In der Oberliga-Tabelle beträgt der Abstand zwischen den beiden Mannschaften nur ein Zähler. Heute stehen sich die Teams direkt gegenüber. Gespielt wird aber nicht um Punkte, sondern um den Einzug ins Viertelfinale des Niederrheinpokals. Anstoß auf dem Sportplatz ander Stadionstraße ist um 19.30 Uhr.
Kapitän Robin Schoofs wird die SVS-Elf in Garzweiler nicht auf den Rasen führen. Der Spielführer hat sich beim 2:3 in Ratingen eine Muskelverletzung zugezogen. Auch ein Einsatz am Sonntag in der Heimpartie gegen BW Dingden ist unwahrscheinlich. Seine Position in der Innenverteidigung wird Tobias Meier einnehmen. Da passt es, dass Philipp Elspaß in die Viererkette zurückkehrt. Jannis Pütz sowie Niklas Binn, die wie Schoofs in Ratingen ausgewechselt werden mussten, stehen fürs Pokalduell zur Verfügung. Christoph Elspaß fehlt aus beruflichen Gründen.
Gute Nachrichten gibt’s zur Personalie Jan Fauseweh. Der Keeper nahm nach seinem Armbruch am Dienstag erstmals am Torwarttraining teil. „Es hat gut funktioniert. Er ist schmerzfrei“, sagt Coach Heinrich Losing, der höchsten Respekt vor dem Pokalgegner hat. Der VfL Jüchen-Garzweiler, der 2023 noch in der Bezirksliga spielte, ist kein normaler Aufsteiger. Der Kader ist bestückt mit ehemaligen Fußballprofis. Björn Nowicki, Jochen Schumacher, Tim Heubach, Sebastian Wilms oder Tobias Lippold tragen das Trikot des starken Oberliga-Neulings. Im September wurde noch Patrick Koronkiewicz dazu geholt, der über 100 Partien für Viktoria Köln absolvierte.
„Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Tagesform und Kleinigkeiten können entscheidend sein“, so Losing, der auf das gegnerische Torverhältnis hinweist. Garzweiler erzielte in den neun Punktspielen erst neun Treffer, stellt aber die beste Defensive in der Oberliga Niederrhein. Sieben Gegentore sprechen für sich.
Am 16. November treffen Garzweiler und Sonsbeck dann erstmals in der Meisterschaft aufeinander. Dann müssen die VfL-Fußballer die Anreise von rund 78 Kilometern auf sich nehmen.