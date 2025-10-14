Die nächste Pokalrunde winkt für den SVS. – Foto: Ulrich Laakmann

SV Sonsbeck will in Jüchen ins Viertelfinale einziehen Am Mittwoch steht für den SV Sonsbeck das Achtelfinal-Spiel beim Oberliga-Konkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler an. Der gegnerische Kader ist gespickt mit Ex-Fußballprofis. Heinrich Losing muss Kapitän Robin Schoofs ersetzen.

Die Sportanlagen vom SV Sonsbeck und VfL Jüchen-Garzweiler liegen rund 78 Kilometer auseinander. In der Oberliga-Tabelle beträgt der Abstand zwischen den beiden Mannschaften nur ein Zähler. Heute stehen sich die Teams direkt gegenüber. Gespielt wird aber nicht um Punkte, sondern um den Einzug ins Viertelfinale des Niederrheinpokals. Anstoß auf dem Sportplatz ander Stadionstraße ist um 19.30 Uhr.

Morgen, 19:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen SV Sonsbeck SV Sonsbeck 19:30 live PUSH Kapitän Robin Schoofs wird die SVS-Elf in Garzweiler nicht auf den Rasen führen. Der Spielführer hat sich beim 2:3 in Ratingen eine Muskelverletzung zugezogen. Auch ein Einsatz am Sonntag in der Heimpartie gegen BW Dingden ist unwahrscheinlich. Seine Position in der Innenverteidigung wird Tobias Meier einnehmen. Da passt es, dass Philipp Elspaß in die Viererkette zurückkehrt. Jannis Pütz sowie Niklas Binn, die wie Schoofs in Ratingen ausgewechselt werden mussten, stehen fürs Pokalduell zur Verfügung. Christoph Elspaß fehlt aus beruflichen Gründen.

Kein normaler Aufsteiger als Gegner Gute Nachrichten gibt’s zur Personalie Jan Fauseweh. Der Keeper nahm nach seinem Armbruch am Dienstag erstmals am Torwarttraining teil. „Es hat gut funktioniert. Er ist schmerzfrei“, sagt Coach Heinrich Losing, der höchsten Respekt vor dem Pokalgegner hat. Der VfL Jüchen-Garzweiler, der 2023 noch in der Bezirksliga spielte, ist kein normaler Aufsteiger. Der Kader ist bestückt mit ehemaligen Fußballprofis. Björn Nowicki, Jochen Schumacher, Tim Heubach, Sebastian Wilms oder Tobias Lippold tragen das Trikot des starken Oberliga-Neulings. Im September wurde noch Patrick Koronkiewicz dazu geholt, der über 100 Partien für Viktoria Köln absolvierte.