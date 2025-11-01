SV Sonsbeck will gegen Schlusslicht Kleve performen

Am Sonntag empfängt der SV Sonsbeck im „kleinen Derby“ den 30 Kilometer Luftlinie entfernt beheimateten 1. FC Kleve. Während die Gastgeber im vergangenen Vierteljahrhundert die meisten Spielzeiten in der Landesliga verbrachten, gelang den Gästen – im selben Zeitraum meist Oberligist – 2008 der Sprung in die Regionalliga. Gegenwärtig geht es für beide Teams darum, in der 5. Liga zu bleiben.
Bei diesem Unterfangen scheint die Heim-Elf leicht im Vorteil zu sein. Denn seit dem Oberliga-Aufstieg 2022 lief der vermeintliche Dorf-David dem vermeintlichen Stadt-Goliath mit Blick auf die Tabelle den Rang ab: Sonsbeck landete stets zwei bis fünf Tabellenränge vor Kleve.
Das anstehende Duell passt ins Bild: Es ist das des aktuellen 13. gegen den 18. Sorgen plagen somit beide Teams. Abstiegssorgen könnte man meinen. Doch Sonsbecks Trainer relativiert: „Wir sind aktuell genauso wenig Abstiegskandidat, wie wir vor ein paar Wochen Aufstiegskandidat waren“, sagt Heinrich Losing. Die zuletzt hohen Niederlagen hätten „ganz klar wehgetan, aber vielleicht auch die Sinne geschärft.“ Denn im Erfolg werde ein Trainer vielleicht mal überhört, spielt Losing auf die zwischenzeitliche Hochstimmung in Sonsbeck an, als seine Mannschaft im September drei Siege und ein Remis einfuhr, in der Liga Zweiter war und dazu im Pokal weiterkam.
Der Coach wird – egal ob Positiv- oder Negativserie – nicht müde, auf Grundtugenden wie Laufarbeit, Spiel gegen den Ball und ordentliche Zweikampfführung zu verweisen: „Wir müssen immer hundert Prozent geben. Und auch dann gibt es keine Garantie auf einen Sieg.“
Ob sein Team während der Positivserie irgendwann nachlässig geworden sei? Das weist Losing zurück: „Ich lass‘ nichts auf die Truppe kommen, die ist charakterlich stark.“ Außerdem habe man noch keine lange Negativserie gehabt, da zwischendurch im Pokal gegen Klassenpartner Jüchen der Viertelfinaleinzug gelang. Die 2:3-Niederlage davor beim Spitzenreiter Ratingen sei zudem sehr unglücklich gewesen. „Wir hatten enormes Verletzungspech. Wenn dann vereinzelt Formschwächen dazukommen, wird es schwer. Der Kopf spielt auch eine Rolle“, sagt der SVS-Trainer. „Aber wir müssen nicht viel quasseln, sondern performen, uns fokussieren, an uns glauben und uns auf unsere Stärken besinnen.“
Was Zuversicht gibt auf einen dreifachen Punktgewinn? „Ich habe immer Zuversicht“, sagt Losing. „Wir haben ein Heimspiel, langsam kommen unsere Verletzten zurück, ich hatte endlich mal wieder 16 Feldspieler im Training.“ Angreifer Lorik Rama werde erstmals im Kader stehen. Eine gute Nachricht – auch, weil Stürmer Klaus Keisers‘ Einsatz fraglich ist und der von Niklas Binn sowie von Robin Schoofs höchst unwahrscheinlich. Jannis Pütz fehlt berufsbedingt.
„Kleve hat insgesamt nicht so performt, aber auch schon Teams wehgetan“, denkt Losing an Klever Siege gegen die derzeit knapp hinter Sonsbeck platzierten Klubs aus St. Tönis oder Frintrop sowie an die auswärts erzielten Punktgewinne in Holzheim (aktuell Achter) oder beim Zweiten in Schonnebeck. „Die Spiele zwischen uns und Kleve sind immer eng und umkämpft.“
Dem stimmt Umut Akpinar, Trainer des Tabellenschlusslichts zu und sagt: „Meine Jungs sind willig, die Moral ist da.“ Doch nicht da sein wird voraussichtlich Niklas Klein-Weile. Zuletzt noch gesperrt, ist er nunmehr krank. Weil unter anderem wohl auch Abwehrchef Philipp Divis weiter ausfällt, könnte Tim Haal dabei helfen, die Defensive zu stabilisieren. Der im benachbarten Xanten aufgewachsene Routinier trug einst für zwei Oberliga-Spielzeiten das Trikot der Sonsbecker – und wurde 2014 von den damals in der Landesliga spielenden Schwanenstädtern abgeworben.
Noch heute schwärmt er vom Anruf des damaligen Kleve-Trainers Thomas von Kuczkowski und der Aussicht, im Stadion am Bresserberg auflaufen zu dürfen. Mittlerweile absolviert der jetzt 36-jährige Haal seine zwölfte Saison beim Fusionsklub. Nicht mehr als unangefochtener Stammspieler, aber „wer mich kennt, weiß, dass ich immer alles gebe, egal wie viele Einsatzminuten und welcher Spiel- oder Tabellenstand“, sagt er.
Er habe eine schöne Zeit in Sonsbeck gehabt und freue sich auf ein Wiedersehen mit Bekannten, darunter seine ehemalige Lehrerin, die SVS-Fan ist. Auch zu seinem ehemaligen Sonsbecker Mitspieler Jan-Paul Hahn bestehe noch Kontakt – und zu Sebastian Leurs. Mit dem Linksverteidiger des SVS gibt es zudem berufliche Berührungspunkte, denn Leurs ist in Hamborn Polizist und Haal in dem Duisburger Stadtbezirk Feuerwehrmann.
Sonntag ab 14.30 Uhr geht es für beide Abwehrspieler im Willy-Lemkens-Sportpark ums Sichern und Löschen im sportlichen Sinn. Das wird auch statistisch gesehen ein schwieriger Job: In der Vorsaison trennten sich ihre Teams beim Spiel in Kleve zwar ausnahmsweise torlos, doch seit 2022 fielen in den Liga-Duellen der beiden Kreisnachbarn im Schnitt fast vier Tore pro Spiel.