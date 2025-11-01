SV Sonsbeck will gegen Schlusslicht Kleve performen

Er habe eine schöne Zeit in Sonsbeck gehabt und freue sich auf ein Wiedersehen mit Bekannten, darunter seine ehemalige Lehrerin, die SVS-Fan ist. Auch zu seinem ehemaligen Sonsbecker Mitspieler Jan-Paul Hahn bestehe noch Kontakt – und zu Sebastian Leurs. Mit dem Linksverteidiger des SVS gibt es zudem berufliche Berührungspunkte, denn Leurs ist in Hamborn Polizist und Haal in dem Duisburger Stadtbezirk Feuerwehrmann.

Sonntag ab 14.30 Uhr geht es für beide Abwehrspieler im Willy-Lemkens-Sportpark ums Sichern und Löschen im sportlichen Sinn. Das wird auch statistisch gesehen ein schwieriger Job: In der Vorsaison trennten sich ihre Teams beim Spiel in Kleve zwar ausnahmsweise torlos, doch seit 2022 fielen in den Liga-Duellen der beiden Kreisnachbarn im Schnitt fast vier Tore pro Spiel.