SV Sonsbeck will gegen Baumberg den Klassenerhalt fixieren

In der vergangenen Saison stiegen vier Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein ab. Union Nettetal auf Tabellenplatz 15, als erstes Team unter dem Strich, musste mit 30 Punkten runter. In der laufenden Spielzeit hat der Viertletzte FC Büderich schon 35 Zähler auf die Habenseite gebracht und ist längst nicht gerettet. Zittern müssen drei Spieltage vor Saisonende auch noch der Neunte SV Sonsbeck (39 Punkte) sowie der Elfte Sportfreunde Baumberg (38). Es ist also weiter verdammt spannend im Oberliga-Abstiegskampf in diesem Jahr. Die beiden Teams stehen sich am Sonntag um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark gegenüber.
Die Rot-Weißen und die Gäste aus Monheim sind aber auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Bei beiden Konkurrenten zeigt die Formkurve nach oben, beide legten zuletzt eine Serie hin. Der SVS ist seit fünf Partien ungeschlagen - drei Siege, zwei Remis -, Baumberg seit vier Begegnungen ohne Niederlage - zwei Siege, zwei Remis. Auffällig: Die Mannschaften stehen defensiv sehr stabil. Sonsbeck kassierte in der Positivphase nur einen Gegentreffer, der Gegner fing sich überhaupt kein Tor.
„Wir haben uns durch harte Arbeit in diese gute Ausgangsposition gebracht. Ein Schritt fehlt uns noch“, sagt Trainer Heinrich Losing. Konkret meint er: „Mit 42 Punkten müssen wir uns keine Sorgen mehr machen.“ So, wie sich der SVS in den vergangenen Wochen präsentiert hat, müsste es auch in dieser Saison mit dem Klassenerhalt klappen. Die Losing-Elf würde dann das fünfte Jahr in Folge nach dem Wiederaufstieg der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland angehören.
Auf das Duell gegen Baumberg folgt nach dem Pfingstwochenende ein weiteres Heimspiel gegen den SC St. Tönis am 31. Mai um 15 Uhr. Derzeit ist St. Tönis Tabellenvierter. Anschließend steht das Finale gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht SV Biemenhorst am 7. Juni um 15.15 Uhr an.
Beim 2:0-Erfolg in Jüchen am vergangenen Spieltag zeigten die Sonsbecker eine hohe Laufbereitschaft und waren dem Gegner auch durch ihre Körpersprache überlegen. Keeper Kenan Mehmedovic hatte wie schon beim 4:1 über den TSV Meerbusch nicht viel zu tun. Ob Losing auch in der kommenden Saison auf den 20-Jährigen bauen kann, steht noch nicht fest. Mehmedovic hat noch nicht verlängert.
Der junge Schlussmann strahlt wie seine Teamkollegen großes Selbstbewusstsein aus. „Wir stehen sehr stabil hinten und haben jetzt auch das Spielglück auf unserer Seite, das man in dieser sehr engen Liga benötigt und das wir nach der Winterpause lange vermisst hatten“, so Losing. „Großes Plus ist zudem, dass alle Spieler fit sind.“
In Jüchen hatte es aber Philipp Elspaß, Jannis Pütz und Klaus Keisers erwischt. Elspaß, der sich an der Hüfte verletzte und ausgewechselt werden musste, ging es Anfang der Woche wieder besser. Auch Pütz konnte trainieren. Bei Keisers, der Schmerzen im operierten Knie hat, müsse man fürs Wochenende abwarten, sagt Losing. Tymoteusz Miller, der in Jüchen wegen einer Lebensmittelvergiftung fehlte, steht wieder im Kader.