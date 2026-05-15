SV Sonsbeck will gegen Baumberg den Klassenerhalt fixieren Der SV Sonsbeck erwartet am Sonntag in der Oberliga die SF Baumberg. Beide Teams haben den Klassenerhalt noch nicht sicher. Mit einem Heimsieg könnten sich die Rot-Weißen aller Sorgen entledigen. von René Putjus · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

SV Sonsbeck mit Heimspiel. – Foto: Arno Wirths

In der vergangenen Saison stiegen vier Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein ab. Union Nettetal auf Tabellenplatz 15, als erstes Team unter dem Strich, musste mit 30 Punkten runter. In der laufenden Spielzeit hat der Viertletzte FC Büderich schon 35 Zähler auf die Habenseite gebracht und ist längst nicht gerettet. Zittern müssen drei Spieltage vor Saisonende auch noch der Neunte SV Sonsbeck (39 Punkte) sowie der Elfte Sportfreunde Baumberg (38). Es ist also weiter verdammt spannend im Oberliga-Abstiegskampf in diesem Jahr. Die beiden Teams stehen sich am Sonntag um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark gegenüber.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

Sonsbeck und Baumberg mit Parallelen Die Rot-Weißen und die Gäste aus Monheim sind aber auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Bei beiden Konkurrenten zeigt die Formkurve nach oben, beide legten zuletzt eine Serie hin. Der SVS ist seit fünf Partien ungeschlagen - drei Siege, zwei Remis -, Baumberg seit vier Begegnungen ohne Niederlage - zwei Siege, zwei Remis. Auffällig: Die Mannschaften stehen defensiv sehr stabil. Sonsbeck kassierte in der Positivphase nur einen Gegentreffer, der Gegner fing sich überhaupt kein Tor. „Wir haben uns durch harte Arbeit in diese gute Ausgangsposition gebracht. Ein Schritt fehlt uns noch“, sagt Trainer Heinrich Losing. Konkret meint er: „Mit 42 Punkten müssen wir uns keine Sorgen mehr machen.“ So, wie sich der SVS in den vergangenen Wochen präsentiert hat, müsste es auch in dieser Saison mit dem Klassenerhalt klappen. Die Losing-Elf würde dann das fünfte Jahr in Folge nach dem Wiederaufstieg der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland angehören.