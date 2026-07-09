SV Sonsbeck: Vorbereitungsstart mit drei Probespielern Die Sonsbecker Oberliga-Fußballer befinden sich seit Montagabend in der Saison-Vorbereitung. Alle bislang feststehenden Neuzugänge inklusive drei Testspieler waren zum Auftakt dabei. So läuft die Torwartsuche. von René Putjus · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing. – Foto: Arno Wirths

Rund 15 Minuten dauerte am Montagabend die erste Ansprache der Saison 2026/27 von Coach Heinrich Losing. Dann folgte für die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck die Auftakteinheit der rund fünfwöchigen Sommervorbereitung. Alle sechs bislang feststehenden Zugänge waren beim Training auf dem zweiten Naturrasenfeld unweit des Stadions dabei. Auch drei Probespieler mischten mit.

Zwei US-Amerikaner und ein Japaner Und Julius Paris, der in der vergangenen Saison mit dem MSV Duisburg um die Rückkehr in die 2. Bundesliga spielte und gerade einen neuen Klub sucht? Der Torhüter war nicht im Willy-Lemkens-Sportpark anwesend. Heiner Gesthüsen, der Fußball-Abteilungsleiter der Rot-Weißen, wollte die Gerüchte um den Keeper und eine mögliche Verpflichtung durch die Sonsbecker nicht groß kommentieren. Losing sagte, dass weiterhin ein lockerer Kontakt mit Paris bestehe. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, dass der ehemalige MSV-Schlussmann und der SVS zusammenkommen.

Beim ersten Training spielten sich Jannik Hinsenkamp, aktuell der einzige Torwart im Kader, und Testkeeper Sebastian Lewis die Bälle zu. Lewis ist ein junger US-Amerikaner, der über Zugang Kilian Schaar vom VfB Homberg Kontakt zum SVS bekam. Er werde aber nicht dazugeholt, sagte Losing nach der Einheit. Vielmehr gilt sein Augenmerk einem 21-jährigen Keeper mit Landesliga-Erfahrung aus Leipzig: „Er hat schon mal bei uns trainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er wird die Woche nochmals mitmachen und gab an, in die Nähe ziehen zu wollen.“ Als Probespieler dabei waren zudem der US-Amerikaner Dominic Miller, ein Kandidat für die rechte Außenverteidigerposition, sowie der 18-jährige Offensivmann Maresuke Chiba. Miller war in der vergangenen Saison für den VfB Speldorf im Einsatz und kam in 28 Spielen auf zwei Tore. Der Japaner Chiba spielte in der U17 und U19 von Rot-Weiss Essen. Beide werden in dieser Woche weiter mittrainieren, so Losing.