SV Sonsbeck vor MSV-Spiel im Verletzungspech

Nicht mal eine Woche nach dem Vorbereitungsstart steht Oberligist SV Sonsbeck vor einer großen fußballerischen Herausforderung. Am Sonntag, 6. Juli, wird der MSV Duisburg im Willy-Lemkens-Sportpark vorstellig. Anstoß des Freundschaftsspiels ist um 15 Uhr. Es gibt noch Karten an der Tageskasse.

Wie lange Lorik Rama (Mülheimer FC) pausieren muss, ist noch fraglich. Der Stürmer musste die Einheit nach einem Zweikampf am Donnerstag abbrechen. „Erhat einen Schlag auf den rechten Fuß bekommen, wo er vorher schon Probleme hatte“, so Losing. Mit einem Einsatz am Sonntag gegen den MSV rechnet er nicht.

Probespieler

Jiyan Alessio Karakis (zuletzt U19, TSV Meerbusch) hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Angreifer wird dem Kader fürs Duisburg-Spiel angehören. Losing: „Er wird sich auf jeden Fall ein paar Minuten zeigen können.“

Torhüter Kenan Mehmedovic (zuletzt U19, VVV Venlo) hat am Dienstag mittrainiert. „Er hat wohl noch andere Optionen. Wir haben vereinbart, dass er sich melden soll bei uns“, sagt Losing. Ein weiterer Testspieler sei bislang nicht da gewesen.

So will Sonsbeck auftreten

„Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren, unser Spiel durchziehen und ein paar Sachen ausprobieren“, kündigt Losing an. Und weiter: „Wichtig ist, dass die Jungs an ihre läuferischen Grenzen gehen und gut gegen den Ball verteidigen.“

Über die schnellen Offensivleute wie Niklas Binn oder Klaus Keisers sollen Chancen kreiert werden. Das hatte im Pokalmatch gegen RW Essen hervorragend funktioniert. Neben Miller und Rama werden auf jeden Fall Tobias Meier sowie Kapitän Robin Schoofs, die beide noch im Urlaub sind, ausfallen.

MSV im Trainingslager

Seit Montag bereitet sich der Drittliga-Aufsteiger im niederländischen Epe intensiv auf die neue Saison vor. Das Trainingslager endet am Sonntag. Auf dem Rückweg nach Duisburg legt der MSV-Tross einen Zwischenstopp beim SV Sonsbeck ein.

Neu im Kader der Zebras sind Ben Schlicke (SpVgg Unterhaching), Rasim Bulic, Christian Viet (beide Jahn Regensburg), Niklas Jessen (Borussia Dortmund II), Connor Noß (Blau-Weiß Linz), Tim Heike und Dennis Borowski (beide FC Ingolstadt).

Sechs MSV-Profis mussten am Donnerstag in Epe nach dem eigentlichen Training eine Zusatzschicht einlegen. Wie die WAZ berichtet, hatten Julius Paris, Patrick Sussek, Leon Müller, Max Dittgen, Steffen Meuer und Can Coskun den Zapfenstreich am Mittwochabend beim Kartenspielen überzogen. Coach Dietmar Hirsch fand’s nicht lustig und ordnete für sie Zusatzläufe mit Medizinbällen an.

Letzte Faninfos

Die Tageskasse öffnet um 13 Uhr. Die Tickets kosten zehn Euro. Zuschauer unter 15 Jahren zahlen keinen Eintritt. Bis Freitagmittag wurden etwa 350 Karten an den Fan gebracht.

MSV-Anhänger, die am Sonntag aus Duisburg kommen, werden gebeten, das Auto auf dem Parkplatz am hinteren Rasen-Spielfeld am Wildpaßweg abzustellen. Es gibt keine Fantrennung.