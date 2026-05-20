SV Sonsbeck verpflichtet weiteren Oberliga-Fußballer

Offiziell kamen 200 Zuschauer zur Partie der Rot-Weißen gegen Baumberg. Während die Gäste wichtige Zähler für den Klassenerhalt holten und fast durch sind, steckt die Losing-Elf weiter mitten drin im Abstiegskampf. Der Coach sei verwundert darüber gewesen, „dass so wenige Zuschauer zu so einem wichtigen Spiel“ gekommen sind. „Wir hatten schließlich die Chance, den Klassenerhalt klarzumachen.“ Er setzt darauf, dass zum letzten Heimspiel der laufenden Saison gegen den SC St. Tönis am 31. Mai, 15 Uhr, die Fan-Unterstützung größer ist.

Gegen Baumberg kassierte der SVS erstmals seit dem 2. April wieder eine Niederlage. Torhüter Kenan Mehmedovic hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Rot-Weißen zuvor fünfmal ungeschlagen geblieben waren. Jetzt ist klar, dass der Schlussmann den SVS nach einer Saison wieder verlassen wird. „Kenan hat uns mitgeteilt, dass er einen anderen Weg gehen möchte“, sagte Losing. Wohin es den 20-Jährigen zieht, ist nicht bekannt.

Fakt ist, dass die Sonsbecker mindestens einen neuen Schlussmann verpflichten müssen. Jan Fauseweh, mit elf Einsätzen in der Liga die Nummer 2, hat verlängert. Jannik Hinsenkamp hat sich noch nicht entschieden, ob er bleiben möchte.

Verstärkung kommt aus Biemenhorst

Unterdessen ist ein weiterer Sommer-Zugang bekannt. Giuseppe Mirason Geukes von Oberliga-Schlusslicht SV Biemenhorst schließt sich ab Juli dem SVS an. Der 22-Jährige, der in Kalkar wohnt, kann in zentralen Mittelfeld (6er- oder 8er-Postion) sowie in Innenverteidigung spielen. Geukes lief davor für Viktoria Goch (Saison 2024/25) und die SV Hönnepel-Niedermörmter (2023/24) auf.

In Biemenhorst kommt Geukes bisher auf 25 Partien. Am letzten Spieltag (7. Juni, 15.15 Uhr) empfangen die bereits abgestiegenen Bocholter den SV Sonsbeck. Geukes ist nach Tom Cappel (DJK Twiestden) und Kilian Schar (VfB Homberg) Neuzugang Nummer drei.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: