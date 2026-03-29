SV Sonsbeck verpasst in Hilden Überraschung

Losing: „Nach der Pause waren wir gut im Spiel und konnten die Partie bis zum 1:2 ausgeglichen gestalten. Danach haben wir die Ordnung verloren.“ Nur wenige Minuten später scheiterte erst Gatzke (65.) und danach Etienne Feese (69.). Beide Male rettete ein Sonsbecker auf der Torlinie. In der Schlussphase warf Losing alles in eine Waagschale und setzte auf volle Offensive. Ein Tor sollte den Gästen jedoch nicht mehr gelingen.

„Wir haben noch einen dritten Stürmer gebracht und alles versucht. Aber wir konnten uns nicht mehr zwingend in Szene bringen. Am Ende hätten wir sogar noch höher verlieren können“, gab Losing zu. Am kommenden Donnerstag um 20 Uhr empfängt der SVS Tabellenführer Ratingen 04/19 im Willy-Lemkens-Sportpark.