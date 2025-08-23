KFC Uerdingen spielt 2:2 in Sonsbeck. – Foto: Ralph Görtz

SV Sonsbeck verpasst Heimsieg gegen den KFC Uerdingen Der KFC Uerdingen teilt sich auch im zweiten Spiel in der Oberliga Niederrhein die Punkte. Beim starken SV Sonsbeck hat der Regionalliga-Absteiger Glück und kann erneut ausgleichen.

Auch am 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein gibt es für den Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen nur ein Unentschieden. Beim starken SV Sonsbeck gehen die Gäste zwar in Führung, kassieren dann aber nach der Pause einen Doppelschlag. Etienne-Noel Reck rettet ein 2:2.

Heute, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 2 2 + Video Der KFC Uerdingen kam nach dem 1:1 gegen die Sportfreunde Baumberg in Sonsbeck ordentlich in die Partie, doch die Hausherren wurden im ersten Durchgang zunehmend stärker. Während Philips Pokoras 1:0 durch eine Abseitsposition von Klaus Keisers aberkannt wurde, ertönte wenig später der Pfiff auf der anderen Seite: Alexander Lipinski wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher ins linke Eck (19.).

Keisers trifft nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang Während Keisers im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts noch zweimal scheiterte, machte es der große Stürmer wenige Sekunden nach Wiederanpfiff besser: Diesmal bediente Pokora Keisers, der sich gut Platz verschaffte und dann humorlos aus der Distanz ins lange Eck traf. Ein Wirkungstreffer, denn von Uerdingen kam wenig, weshalb der zweite Elfmeter im Spiel und damit die Führung von Sonsbeck auch folgerichtig waren. Nach einem Foulspiel an Niklas Binn zeigte sich Philipp Elspaß wie Lipinski sicher vom Punkt (57.). Keisers verpasste in der Folge das 3:1 - und das sollte sich rächen. Reck hatte nach einer Hereingabe vor das Tor von Kenan Mehmedovic keine Schwierigkeiten, den Ball über die Line zu drücken (71.).