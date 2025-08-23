SV Sonsbeck verpasst Heimsieg gegen den KFC Uerdingen

Auch am 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein gibt es für den Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen nur ein Unentschieden. Beim starken SV Sonsbeck gehen die Gäste zwar in Führung, kassieren dann aber nach der Pause einen Doppelschlag. Etienne-Noel Reck rettet ein 2:2.
Der KFC Uerdingen kam nach dem 1:1 gegen die Sportfreunde Baumberg in Sonsbeck ordentlich in die Partie, doch die Hausherren wurden im ersten Durchgang zunehmend stärker. Während Philips Pokoras 1:0 durch eine Abseitsposition von Klaus Keisers aberkannt wurde, ertönte wenig später der Pfiff auf der anderen Seite: Alexander Lipinski wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher ins linke Eck (19.).
Während Keisers im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts noch zweimal scheiterte, machte es der große Stürmer wenige Sekunden nach Wiederanpfiff besser: Diesmal bediente Pokora Keisers, der sich gut Platz verschaffte und dann humorlos aus der Distanz ins lange Eck traf. Ein Wirkungstreffer, denn von Uerdingen kam wenig, weshalb der zweite Elfmeter im Spiel und damit die Führung von Sonsbeck auch folgerichtig waren. Nach einem Foulspiel an Niklas Binn zeigte sich Philipp Elspaß wie Lipinski sicher vom Punkt (57.). Keisers verpasste in der Folge das 3:1 - und das sollte sich rächen. Reck hatte nach einer Hereingabe vor das Tor von Kenan Mehmedovic keine Schwierigkeiten, den Ball über die Line zu drücken (71.).
In der Nachspielzeit verhinderte Mehmedovic dann nochmal eine gute Gelegenheit der Gäste, allerdings wäre ein Lucky Punch zu viel des Guten gewesen. Der SV Sonsbeck verkaufte sich gegen eine Uerdinger Mannschaft, die nach ihrer Neuzustammenstellung noch Zeit braucht, gut. Anders als in Büderich (3:1-Erfolg am ersten Spieltag) fehlte diesmal die Effektivität im Abschluss - der Heimsieg war nämlich drin.
SV Sonsbeck – KFC Uerdingen 2:2
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac, Marco De Stefano (85. Luca Janßen), Klaus Keisers (65. Mahmud Sahintürk), Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Kingsley Marcinek (81. Dominik Burghard), Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Batuhan Özden (65. Ephraim Kalonji), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf) - Zuschauer: 900
Tore: 0:1 Alexander Lipinski (19. Foulelfmeter), 1:1 Klaus Keisers (46.), 2:1 Philipp Elspaß (57. Foulelfmeter), 2:2 Etienne-Noel Reck (71.)