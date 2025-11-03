SV Sonsbeck verpasst Befreiungsschlag

Im „kleinen Derby“ der Oberliga trennten sich der SV Sonsbeck und 1. FC Kleve 1:1 (0:0). Über eine Halbzeit lang waren die Gastgeber in Überzahl, bis zur 77. Minute sogar doppelt. Warum ihnen jedoch kein doppelter Torerfolg gelang.

Aber der Reihe nach: 380 Zuschauer hatten sich im Willy-Lemkens-Sportpark eingefunden, um dem Duell des 13. gegen den Tabellenletzten beizuwohnen. Im Gegensatz zum freundlichen Herbstwetter, aber passend zu den Trikots der Mannschaften – Sonsbeck spielte ganz in Schwarz, Kleve ganz in Weiß – sahen sie anfangs eine eher graue Partie ohne Aussicht auf Tore. So waren es letztlich zwei Gelbe Karten, je eine pro Team, die dem Spiel etwas Farbe verliehen.

SVS-Trainer Heinrich Losing war sauer: „Wir haben wohl gedacht, es geht in Überzahl ganz locker. Anstatt das Tempo hochzuhalten, haben wir gesehen, wie Kleve in Unterzahl gefährlicher war.“ Bereits als der Gegner noch zu zehnt war, rief Losing: „Hey, wir sind einer mehr.“ Doch seine Spieler agierten mutlos mit dem Ball und spielten nur nach hinten. Als Kleve einen weiteren Platzverweis kassierte, wurde die Sonsbecker Darbietung trotz nunmehr zwei Spielern mehr nicht besser.

Lee doppelt im Fokus

In der Schlussviertelstunde spielte sich der Klever Offensivmann Daniel Lee in den Vordergrund. Szene Nummer eins: Sein nicht weit entfernter Gegenspieler Semih Güngör läuft mit dem Ball am Fuß nach hinten, zögert mit der Entscheidung, was er mit dem Spielgerät anfängt. Torwart Jan Fauseweh, der sein Startelfdebüt für den SVS gibt, kommt seinem Mitspieler entgegen. Lee jagt Güngör den Ball ab – und schießt den Ball aus 22 Metern an Fauseweh aber eben auch knapp am Kasten vorbei.

Szene Nummer zwei: Lee schießt innerhalb der Box aus spitzem Winkel, Sonsbeck fälscht zur Ecke ab. Die dritte Szene wurde dann zur letzten des 22-Jährigen in diesem Spiel: Übermotiviert fährt er Sebastian Leurs knapp in der SVS-Hälfte, halblinke Position, in die Beine. Schiedsrichter Mohamed Wahbi zeigt Lee dafür folgerichtig sofort die Rote Karte (43.).

Ohne Wechsel starteten die Mannschaften in die zweite Halbzeit, Kleve jetzt im 4-4-1. Und nach zwei Zeigerumdrehungen klingelte es im Tor des früheren Sonsbeckers Ahmet Taner, der wie Fauseweh ebenfalls nach einer Verletzung erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Klaus Keisers hatte in bester Abstauber-Manier aus elf Metern zur SVS-Führung getroffen, nachdem Mahmud Sahintürk auf Luca Janßen gepasst hatte und dessen Schuss klasse von Taner abgewehrt wurde.

Als acht Minuten später eine Gäste-Chance verpuffte und der Klever Innenverteidiger Memlan Darwish einen Sonsbecker Konter per Foul unterband, war für ihn die zweite Gelbe Karte und somit Gelb-Rot fällig. Die Hausherren nun also in Führung liegend mit doppelter Überzahl. Manch SVS-Fan frohlockte, dass das Spiel nun gelaufen sein müsste – man wartete auf das 2:0.

Nicht zum ersten Mal in der Fußballgeschichte passierte nun aber das, was Losing später monieren sollte: Die Überzahlmannschaft schaltet unbewusst einen Gang zurück, das Team in Unterzahl denkt sich: „Jetzt erst recht!“ Kleve-Coach Umut Akpinar wechselte mit dem Ex-Sonsbecker Tim Haal einen Defensivakteur für Stürmer Dario Gerlingein und ließ seine Mannen mit zwei Viererketten verteidigen. Und das taten sie leidenschaftlich.

Die nächste Schlüsselszene: Ruben Martens spielt Linus Krajac frei, eine Großchance winkt. Doch der bereits gelbverwarnte Sahintürk hatte in den Augen des Schiris einen Gegner regelwidrig geblockt. Keine Karte wert, aber Losing wechselte Sahintürk lieber aus. Nur: Luca Janßen hatte auch schon Gelb gesehen. Eine Minute nach Sahintürks Auswechslung schlug er, kurz nachdem ein anderes Foul gepfiffen wurde, den Ball weg: Gelb-Rot. Sonsbeck jetzt zu zehnt gegen neun Klever (77.).

Duyar belohnt sich

Und dann riecht es zweimal nach Elfmeter: Nach einem Klever Freistoß kommt am langen Pfosten Elidon Bilali nicht zum Kopfball, geht zu Boden. Laut Akpinar sei er umgerissen worden und ein Strafstoß fällig gewesen (82.). Darauf folgt ein Angriff der Sonsbecker, und nach einem geblockten Torschuss von David Somodi fällt Krajac in der Box. Doch auch hier: kein Elfmeterpfiff.

Drei Minuten vor Schluss zeigt Kleve einen tollen Spielzug über Niklas Klein-Wiele und Fabio Forster. Der Empfänger des letzten Passes heißt Diwan Duyar, der im Spiel immer wieder durch Sprints und starke Dribblings aufgefallen war. Diesmal schaut er, nimmt kurz vor der Box Maß – und trifft von halblinks ins lange Eck zum Ausgleich. Die letzte Schlüsselszene: Kleve wechselt in der angebrochenen Nachspielzeit zweimal, doch Sonsbeck kommt noch einmal vors Tor: Nach einer Martens-Flanke muss der eingewechselte Berisic im Fünfer nur den Fuß hinhalten, holt aber noch ein wenig aus – und schießt somit drüber.