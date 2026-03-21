SV Sonsbeck vermeldet die ersten Sommer-Zugänge

Der SV Sonsbeck kämpft um den Klassenerhalt – Foto: Arno Wirths

Nach dem Auswärtssieg bei Adler Union Frintrop hat der SV Sonsbeck die Abstiegsplätze der Oberliga verlassen. Zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel ist nun der 1. FC Monheim zu Gast im Willy-Lemkens-Sportpark. Wie‘s Philipp Elspaß geht, weshalb Torhüter Jan Fauseweh sich wohl hinten anstellen muss und welche beiden neuen Spieler verpflichtet wurden.

„Kilian haben wir schon seit einigen Jahren auf unserem Zettel und sind sehr froh, dass der Transfer nun endlich geklappt hat. Er ist im zentralen Mittelfeld auf der 6er- oder 8er-Position zu Hause. Tom spielt auch in dieser Saison bei Twisteden eine hervorragende Rolle. Seine Trefferquoten der vergangenen Jahre sprechen für sich. Er war einige Male bei uns zum Probetraining und hat uns voll überzeugt. Tom kann sowohl zentral im Sturm, als auch über die Außenbahn eingesetzt werden“, sagte Gesthüsen.

Vor der Heimaufgabe am Sonntag, 15 Uhr, gegen die punktgleichen Monheimer meldete Abteilungsleiter die ersten Sommer-Zugänge. Vom Oberliga-Konkurrenten VfB Homberg kommt der 26-jährige Kilian Schaar. Zudem wird Tom Cappel vom Bezirksligisten DJK Twisteden (25) in der nächsten Saison dem SVS-Kader angehören.

Nun gilt es für die Sonsbecker, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzusammeln. Der letzte Auftritt in Essen war gelungen: drei Zähler, drei Auswärtstore. Zudem konnte Niklas Binn seine Torflaute beenden. Dies freut auch Trainer Heinrich Losing: „Der Sieg lässt uns ein bisschen mehr atmen. Wir haben drei Tore erzielt, was auch nicht so häufig der Fall ist. Niklas hat es unglaublich verdient. Er hat immer viel für die Mannschaft gearbeitet. Jetzt muss er dran bleiben. Es freut mich für ihn und Klaus, dass sie wieder getroffen haben.“

Zudem teilte er mit, dass Linus Krajac seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert habe. Der 25-Jährige ist in dieser Spielzeit mit acht Treffern der erfolgreichste Sonsbecker Torschütze. Gesthüsen: „Damit haben wir drei weitere wichtige Bausteine für die kommende Saison festgezurrt.“

Der Dreier sorgte dafür, dass der SVS vor dem 24. Spieltag einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze aufweist. Gegen Monheim will die Losing-Elf unbedingt nachlegen. Das Hinspiel entschieden die Rot-Weißen mit 2:1 für sich. „Wir haben jetzt die Chance, uns Luft zu verschaffen. Wir wollen endlich einen Heimsieg holen. Vor zwei Wochen waren wir ganz kurz davor. Jetzt soll es klappen“, sagte Losing, der besonders vor der Offensive der Gäste warnt. „Monheim hat enorme Qualität. Besonders individuell ist der Kader gut bestückt – aber das sind wir auch. Es geht wieder darum, den Gegner mit unseren Qualitäten niederzukämpfen.“

Der SV Sonsbeck konnte aus den letzten drei Spielen sieben Punkte sammeln und meldete sich so im Kampf um den Klassenerhalt zurück. Grund hierfür ist vor allem die Intensität im Training. Losing: „Wir haben unseren Kader nun einigermaßen zusammen. Mit 20 oder 21 Mann im Training kann man auch an der Intensität schrauben. So etwas zeigt sich aber nicht direkt von jetzt auf gleich. Das hat etwas Zeit gebraucht. Wir haben noch nichts erreicht. Wir müssen weiter Leistung zeigen, dann haben wir es selbst in der Hand.“

Kampf um die Torwartposition

Zurückgreifen kann der Coach voraussichtlich wieder auf Abwehrspieler Philipp Elspaß. Der 29-Jährige musste in der 21. Minute in Frintrop runter vom Spielfeld. „Philipp hat nach dem Zweikampf Kopfschmerzen bekommen. Wir haben ihn ausgewechselt, da der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bestand. Er konnte die Woche aber wieder normal mittrainieren“, sagte sein Trainer auf Nachfrage.

Elspaß traf beim 2:1-Erfolg in Monheim vom Elfmeterpunkt. Hinter dem Innenverteidiger wird vermutlich wieder Kenan Mehmedovic spielen. Der 20-jährige Keeper hatte in Frintrop den Vorzug vor Jan Fauseweh erhalten. Fauseweh, vergangenen Montag in der Icon League über die volle Distanz aktiv, hatte sich beim 2:2 gegen die Holzheimer SG leicht verletzt, dann aber Entwarnung gegeben.

Losing zum Duell zwischen den Pfosten: „Der Konkurrenzkampf ist auf jeder Position da. Es war eine sehr schwere Entscheidung, aber auch die muss man als Trainer treffen. Kenan hat es gut gemacht, hatte aber auch Spielglück. Wir wollten mal etwas verändern. Jeder kann sich im Training für die Startelf empfehlen.“