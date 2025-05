SV Sonsbeck verliert zwei Torhüter

Einen gelungenen Abschluss im finalen Heimspiel feierte der SV Sonsbeck in der Oberliga. Am vorletzten Spieltag setzten sich die Rot-Weißen mit 4:1 (2:1) gegen die Sportfreunde Baumberg durch. Die Tore erzielten Klaus Keisers, Luca Terfloth, Sebastian Leurs und Alexander Maas. Jannis Pütz bereitete drei Treffer vor. Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen, der am Sonntag seinen 48. Geburtstag feierte, verabschiedete vor der Partie neun Spieler. Passend dazu strahlte die Sonne durch den Willy-Lemkens-Sportpark.

Nach elf Jahren und über 220 Pflichtspielen für Sonsbeck lief Terfloth das letzte Mal im Willy-Lemkens-Sportpark auf. „Mit Luca verlässt ein richtiges Sonsbecker Ur-Gestein das Team. Du hast die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte erlebt und mitgeprägt. Du bist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Niemals geht man so ganz – Du wirst immer ein Teil vom SVS bleiben“, so Gesthüsen, der sich später über die Treffer von Terfloth und Maas besonders freute.

Gebührender Abschied

Die Rot-Weißen zeigten nach drei Niederlagen in Folge von Beginn an eine engagierte Leistung. Nach schönem Zuspiel von Pütz setzte sich Keisers im Laufduell mit seinem Gegenspieler durch und traf zum 1:0 (18.). Per Elfmeter erhöhte Tefloth auf 2:0 (33.). Vorausgegangen war ein Foulspiel von Anthony Oscasindas an Pütz. In der 36. Minute parierte Holzum überragend im Eins-gegen-eins eine Großchance von Robin Schnadt. Nach schöner Flanke von Enes Topal verkürzte Tim Knetsch per Direktabnahme am zweiten Pfosten auf 1:2 (41.).

Auch nach der Pause erwischte der Gastgeber den besseren Start. Nach Ecke von Pütz köpfte Leurs zum 3:1 (47.) ein. In der 53. Minute wurde Niklas Binn regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht. Diesmal übernahm Maas Verantwortung und hämmerte den Ball zum 4:1 unter die Latte. Ab der 81. Minute wurde es emotional. Unter großen Applaus und mit dem Lied: „Niemals geht man so ganz“ verließ Terfloth den Platz. Nur vier Minuten später ging auch Maas vom Rasen. Für ihn lief das Lied: „Long Way.“

Cheftrainer Heinrich Losing war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben ein gutes Umschaltspiel gezeigt und waren sehr effektiv. Nach dem 1:2 hatten wir eine schwächere Phase, aber kurz nach dem Wechsel haben wir Baumberg mit dem 3:1 den Zahn gezogen“, sagte der Trainer, der zu den Treffern von Terfloth und Maas meinte: „Der liebe Gott war auf unserer Seite und sorgte für einen schönen Abschied.“ Mit dem Dreier (45 Punkte und Platz acht) im Rücken feierte die Mannschaft mit allen Freunden und Fans des SV Sonsbeck eine gelungene Saison mit dem Klassenerhalt.