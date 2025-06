SV Sonsbeck verliert und stellt Neuzugänge vor

Neue Spieler für den SV Sonsbeck. – Foto: Spielerprofile

Am letzten Spieltag der Oberliga hat der SV Sonsbeck eine aus Trainersicht „schmeichelhafte“ 1:4-Auswärtsniederlage bei der SpVg Schonnebeck kassiert. Trotz des klaren Ergebnisses zeigte das Team von Trainer Heinrich Losing eine engagierte Leistung, die nicht den Spielverlauf widerspiegelt. Die Gastgeber aus Essen, die sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Regionalliga gemacht hatten, waren nach dem 1:0-Sieg von Spitzenreiter SSVg Velbert in Baumberg enttäuscht.

Sonsbeck liefert dem Vizemeister einen aufopferungsvollen Kampf Die Sonsbecker legten mutig los. Vor allem Klaus Keisers hatte im ersten Durchgang die Führung auf dem Fuß. Kurz vor der Pause war es dann jedoch Schonnebecks Talent Arne Wessels, der mit einem abgefälschten Schuss nach einem Ballgewinn im Mittelfeld das 1:0 erzielte (41.).

Nach dem Seitenwechsel blieb der SVS weiter stabil und belohnte sich in der 69. Minute mit dem verdienten Ausgleich durch Keisers. Erst in der Schlussphase nutzte Schonnebeck die wenigen Unachtsamkeiten der Gäste im Stile einer Spitzenmannschaft aus: Thomas Denker (79.), Conor Tönnies (88.) und Alpha Kevin Kourouma in der Nachspielzeit trafen zum 4:1-Endstand. Unglücklich dabei: SVS-Keeper Jonas Holzum, der ansonsten ein gutes Spiel zeigte, ließ den Ball vor dem 1:3 fallen. Losing war trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wenn man nur auf das Ergebnis schaut, wirkt es deutlich. Aber Schonnebeck hätte sich über eine Niederlage nicht beschweren dürfen. Keiner meiner Jungs hat sich hängen lassen.“