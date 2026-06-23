SV Sonsbeck verliert einen weiteren Spieler

Die Suche nach Verstärkungen geht weiter. Vorrangig werden zwei Schlussleute und ein junger Innenverteidiger gesucht. Ausschau hält Losing auch nach einem weiteren Offensivmann und einem Außenverteidiger.

Mit Keibel und den anderen Zugängen umfasst der Sonsbecker Kader für die Saison 2026/27 nun 20 Spieler. Neu dabei sind noch Bradley Asoh (VfB Speldorf), Kilian Schaar (VfB Homberg), Tom Cappel (DJK Twisteden), Giuseppe Mirason Geukes und Johnny Lu (beide SV Biemenhorst).

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