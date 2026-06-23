SV Sonsbeck verliert einen weiteren Spieler

In zwei Wochen kehrt die Oberliga-Mannschaft des SV Sonsbeck auf den Fußballplatz zurück. Am 6. Juli beginnt die Sommer-Vorbereitung. Die größte Personal-Baustelle ist weiterhin offen. Es fehlen noch zwei Torhüter im Kader. Unterdessen ist jetzt klar, wie’s mit Ruben Martens weitergeht. Und der sechste Neuzugang hat zugesagt.
Trainer Heinrich Losing muss auch den Namen von Ruben Martens auf die Liste der Abgänge notieren. Er ist der zwölfte Spieler, der aus dem alten Kader ausscheidet. „Ruben wird in Düsseldorf studieren und das teilweise auch am Freitagabend und Samstag. Er möchte jetzt erst mal kein Fußball spielen“, sagte Losing auf Nachfrage. Martens kommt auf 61 Oberliga-Einsätze für den SVS.
Neuzugang Nummer sechs kommt von Landesliga-Absteiger Hamborn 07. Julian Keibel ist 20 Jahre alt und kann auf der Achter- oder Zehner-Position sowie auf der Außenbahn spielen. Losing: „Wir haben ihn schon im vergangenen Jahr beobachtet. Da hatte Julian aber schon in Hamborn zugesagt. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Er bringt für sein Alter eine tolle Bilanz mit.“ In der vergangenen Saison erzielte Keibel in 25 Spielen drei Treffer und war von zehn Toren Vorlagengeber.
Die Suche nach Verstärkungen geht weiter. Vorrangig werden zwei Schlussleute und ein junger Innenverteidiger gesucht. Ausschau hält Losing auch nach einem weiteren Offensivmann und einem Außenverteidiger.
Mit Keibel und den anderen Zugängen umfasst der Sonsbecker Kader für die Saison 2026/27 nun 20 Spieler. Neu dabei sind noch Bradley Asoh (VfB Speldorf), Kilian Schaar (VfB Homberg), Tom Cappel (DJK Twisteden), Giuseppe Mirason Geukes und Johnny Lu (beide SV Biemenhorst).
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