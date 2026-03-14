SV Sonsbeck verlässt in Essen die Abstiegsplätze

Im zweiten Abschnitt verpasste Pütz das Tor nur um Haaresbreite (52.). Nach gut einer Stunde übernahmen die Hausherren immer mehr die Initiative, jedoch agierten die Rot-Weißen sehr konzentriert und kompakt, sodass sich Frintrop kaum nennenswerte Möglichkeiten erspielte. In der Nachspielzeit scheiterte Krajac an Keeper Nils Reiners.

Mit dem Dreier konnte der SV Sonsbeck die Abstiegsränge vorerst verlassen. Nächste Woche Sonntag empfangen die Rot-Weißen mit dem 1. FC Monheim den nächsten Gegner auf Augenhöhe. Der 3:1-Erfolg und die Art und Weise, wie er erspielt wurde, sollte Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben, dachten sich die SVS-Anhänger, als sie sich auf den Heimweg machten.