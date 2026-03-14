SV Sonsbeck verlässt in Essen die Abstiegsplätze

Mit drei ganz wichtigen Punkten im Gepäck trat der SV Sonsbeck am Freitagabend die Heimreise aus Essen an. Mit 3:1 (3:1) setzten sich die Rot-Weißen in der Oberliga Niederrhein im Abstiegsduell gegen den Tabellennachbarn DJK Adler Union Frintrop durch, zogen somit an den Gastgebern vorbei und kletterten zumindest bis Sonntagnachmittag auf Tabellenrang elf. Niklas Binn (2) und Klaus Keisers sicherten mit ihren Treffern den wichtigen Dreier.
„Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Das war der nächste Schritt, wir werden den Erfolg am Wochenende genießen“, meinte Cheftrainer Heinrich Losing unmittelbar nach dem Schlusspfiff.
Im Dauerregen übernahmen die Sonsbecker am Essener Wasserturm von Beginn an das Heft in die Hand. Es dauerte keine drei Minuten, da zappelte der Ball bereits im Netz. Nach einem schönen Pass von Linus Krajac genau in die Schnittstelle schob Binn zum 1:0 ein. In der 19. Minute verletzte sich Innenverteidiger Philipp Elspaß so unglücklich am Kopf, dass er durch Jannis Pütz ersetzt werden musste. Aber auch davon ließ sich Sonsbeck nicht beirren. Nach einer Krajac-Ecke köpfte Keisers zum 2:0 (26.) ein.
In der 37. Minute verpasste erst Keisers, dann Daniel Gorden Raul, das 3:0 nachzulegen. Während der Sonsbecker Drangphase verkürzte Frintrop durch Dominik Stukator auf 1:2 (40.). Noch vor der Pause schlug Sonsbeck zurück und stellte den alten Abstand wieder her. Nach einer Ecke von Pütz war erneut Binn zur Stelle und traf zum 3:1 (44.). „Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit gute Tormöglichkeiten. Wir hatten aber die klareren Möglichkeiten. Endlich haben wir mal wieder Tore nach Standards erzielt“, freute sich Losing.
Im zweiten Abschnitt verpasste Pütz das Tor nur um Haaresbreite (52.). Nach gut einer Stunde übernahmen die Hausherren immer mehr die Initiative, jedoch agierten die Rot-Weißen sehr konzentriert und kompakt, sodass sich Frintrop kaum nennenswerte Möglichkeiten erspielte. In der Nachspielzeit scheiterte Krajac an Keeper Nils Reiners.
Mit dem Dreier konnte der SV Sonsbeck die Abstiegsränge vorerst verlassen. Nächste Woche Sonntag empfangen die Rot-Weißen mit dem 1. FC Monheim den nächsten Gegner auf Augenhöhe. Der 3:1-Erfolg und die Art und Weise, wie er erspielt wurde, sollte Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben, dachten sich die SVS-Anhänger, als sie sich auf den Heimweg machten.