SV Sonsbeck verbringt Trainingslager in Walbeck

Im Sommer 2019 kam Heinrich Losing als Trainer zum SV Sonsbeck. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. 2022 führte er die Mannschaft zurück in die Oberliga. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit wird sich der 45-jährige Coach nun das erste Mal mit den SVS-Spielern in ein Trainingslager begeben. Von Freitag an bis Sonntag geht’s nach Walbeck. Losing hat fünf bis sechs Übungseinheiten geplant.

Um 13.30 Uhr trifft sich die Mannschaft am Übernachtungsort. Geschlafen wird in Wald-Lodges im Grenzwald, trainiert auf der fußläufig entfernten Anlage des SV Walbeck. Der Kontakt zum A-Ligisten kam über die Elspaß-Brüder Philipp und Christoph zustande. Die beiden haben lange in Walbeck gespielt. „Es geht neben der Grundlagenarbarbeit und der Arbeit mit dem Ball auch darum, die vielen Neuzugänge zu integrieren, und um was fürs Gemeinschaftsgefühl zu tun“, sagt Losing. Am Freitag wird zweimal und am Samstag dreimal trainiert. Ob der Coach seine Mannschaft auch am Sonntagvormittag zum gemeinsamen Schwitzen antreten lässt, will er erst vor Ort entscheiden. „Womöglich kommen die Jungs auch zu einer weiteren Teambuilding-Maßnahme zusammen.“

17 Feldspieler und drei Keeper