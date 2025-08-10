SV Sonsbeck übersteht erste Runde nur mit Mühe

Der Oberligist SV Sonsbeck steht in der zweiten Runde des Niederrheinpokals – viel mehr Positives gab es an diesem Sonntagmittag beim zwei Klassen tiefer spielenden Bezirksligisten Duisburger FV 08 aus Sicht der Rot-Weißen allerdings nicht zu vermelden. In der Fremde setzte sich der Oberligist am Ende mit 3:0 (0:0) durch, profitierte dabei aber von zwei Platzverweisen gegen die Gastgeber und lieferte insgesamt eine enttäuschende Vorstellung ab. Alle drei Tore wurden durch Joker erzielt.

„Das Gute ist, dass wir weiter sind. Alles andere müssen wir einfach vergessen“, sagte Trainer Heinrich Losing ehrlich und mit einigen Sorgenfalten. „Wir haben schlecht gespielt, von Anfang an nach zehn ordentlichen Minuten gar nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. In allen Belangen – ob Zweikämpfe oder fußballerische Lösungen – war das viel zu wenig.“

Die Partie begann für Sonsbeck mit einem Rückschlag: Bereits nach 15 Minuten musste Ruben Joan Martens verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einem harten Zweikampf blieb er liegen, für ihn kam Luca Janßen in die Partie. Eine Verwarnung gab es nicht für den Gegenspieler. „Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Bei Ruben sieht es nicht gut und nach einer Bänderverletzung aus, das wird vermutlich ein paar Wochen dauern“, so der Coach zur ersten Diagnose.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes, aber zerfahrenes Spiel. Die Duisburger setzten in den ersten 30 Minuten immer wieder Nadelstiche, hatten durch Julian Sistig sogar eine gute Chance, in Führung zu gehen. Sonsbeck traf bei seiner besten Gelegenheit vor der Pause durch Mahmud Sahintürk nur den Pfosten. „Wir hatten Glück, dass wir zur Halbzeit nicht hinten lagen“, gestand Losing.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel durch zwei bittere Szenen für den Außenseiter: In der 59. Minute sah Duisburgs Torwart Emmanuel Anthony glatt Rot, nachdem er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt hatte. Nur acht Minuten später erwischte Hüseyin Rasitoglou einen Sonsbecker Angreifer bei einem intensiven Zweikampf an der Mittellinie – auch hier zückte der Schiedsrichter die Rote Karte. „Die erste Szene war unstrittig, die zweite war aus meiner Position schwer zu beurteilen, das Einsteigen war hart. Dass es beim Foul an Ruben nicht einmal Gelb gab, verstehe ich allerdings gar nicht“, kommentierte Losing.

SVS kommt erst spät in Fahrt

In doppelter Überzahl übernahm Sonsbeck spät die Kontrolle. In der 73. Minute brachte Janßen sein Team mit einem platzierten Distanzschuss in Führung, nachdem Klaus Keisers über die linke Seite eingeleitet hatte. Kurz vor Schluss legte der ebenfalls eingewechselte Philip Pokora nach einem Konter das 2:0 nach (90.), Janßen sorgte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Sahintürk mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, fordert Losing. „Im Pokal weiß man am Anfang oft nicht, wo man steht, aber Siege geben trotzdem Selbstvertrauen.“

Personell gehen die Sonsbecker angeschlagen in die kommenden Aufgaben. Urlaube kommen noch obendrauf, die Startelf wird sich noch verändern. „Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch. Zum Glück ist Niklas Binn wieder zurück, aber wir müssen sehen, wie viele Leute wir überhaupt zusammenbekommen. Das Spiel in Büderich wird nächsten Sonntag ein ganz anderes Spiel.“ Am Ende steht ein 3:0, das deutlicher aussieht, als es der Spielverlauf über weite Strecken war. Die Pflicht ist erfüllt – die Kür muss erst noch folgen.