SV Sonsbeck trifft im Jahresfinale aufs Schlusslicht

Ebenfalls fraglich ist David Somodi, der im Training mit Sebastian Leurs zusammengerasselt war. „Bei David wurde ein Cut über dem Auge genäht, dazu kommt eine Prellung an der Nase“, sagt Losing. Bei Leurs habe ein Zahn gewackelt.

SVB ist Schießbude der Liga

Wackelig scheint auch die Defensive der Gäste zu sein: 50 Gegentreffer sind die meisten in der Liga – dafür hat der SVB sechs Tore mehr erzielt als Sonsbeck. „Sie sind offensiv gut unterwegs“, sagt Losing und weiß natürlich auch, dass mit Luca Puhe der derzeit beste Scorer der Liga für Biemenhorst spielt. Aber all das und weitere Erkenntnisse über den Gegner sind für den SVS-Trainer nicht entscheidend: „Wir schauen auf uns, müssen wie immer an die Leistungsgrenze kommen.“

Das mit der Leistungsgrenze sieht Stratmann für sein Team ähnlich, passt sein System aber gern dem Gegner an, wie in den vergangenen fünf Spielen laut seiner Aussage dreimal. So holte der SVB nach langer Durststrecke kürzlich zwei Unentschieden und einen Sieg. Über die zuletzt zweimal punktlos gebliebenen Sonsbecker sagt der Interimstrainer: „Heimstark, erfahren in der Oberliga und mit erfahrenem Trainer. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Aber uns hilft nur ein Dreier.“