SV Sonsbeck trifft im Jahresfinale aufs Schlusslicht

Am 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfängt der SV Sonsbeck den SV Biemenhorst aus Bocholt. Anpfiff der Partie des Drittletzten der Tabelle gegen das Schlusslicht ist am Samstag um 14 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden.
3:1 für Sonsbeck – das würde Trainer Heinrich Losing so unterschreiben. Getippt hat dieses Ergebnis der St. Töniser Torwart Tim Schrick auf dem Internetportal FuPa. Vergangenen Sonntag war er selbst noch 2:1-Sieger gegen Sonsbeck. Losing misst derlei Tipps naturgemäß keine Bedeutung bei: „Ich bin in einer Bundesliga-Tipprunde. Das macht Spaß. Mehr aber auch nicht.“ Wenig relevant ist für ihn außerdem das Fehlen des gelbgesperrten Biemenhorster Kapitäns Joshua Müller: „Dann kommt ein anderer und brennt.“ Genau das erwartet Losings Gegenüber Jürgen Stratmann von seinen übrigen Spielern, wenngleich er sagt, dass „das Fehlen von Joschi natürlich schmerzt.“
Schmerzen begleiten diverse Sonsbecker Spieler bereits über die ganze Saison. Tobias Meier kuriert seine Oberschenkelprobleme aus, wird fehlen. Philipp Elspaß musste im Spiel beim SC St. Tönis einen Gesichtstreffer einstecken. „Die Schwellung am Auge ist zurückgegangen, es ist nichts kaputt“, gibt Losing leichte Entwarnung, muss aber noch ein Fragezeichen hinter den Einsatz seines Innenverteidigers setzen.
Ebenfalls fraglich ist David Somodi, der im Training mit Sebastian Leurs zusammengerasselt war. „Bei David wurde ein Cut über dem Auge genäht, dazu kommt eine Prellung an der Nase“, sagt Losing. Bei Leurs habe ein Zahn gewackelt.
Wackelig scheint auch die Defensive der Gäste zu sein: 50 Gegentreffer sind die meisten in der Liga – dafür hat der SVB sechs Tore mehr erzielt als Sonsbeck. „Sie sind offensiv gut unterwegs“, sagt Losing und weiß natürlich auch, dass mit Luca Puhe der derzeit beste Scorer der Liga für Biemenhorst spielt. Aber all das und weitere Erkenntnisse über den Gegner sind für den SVS-Trainer nicht entscheidend: „Wir schauen auf uns, müssen wie immer an die Leistungsgrenze kommen.“
Das mit der Leistungsgrenze sieht Stratmann für sein Team ähnlich, passt sein System aber gern dem Gegner an, wie in den vergangenen fünf Spielen laut seiner Aussage dreimal. So holte der SVB nach langer Durststrecke kürzlich zwei Unentschieden und einen Sieg. Über die zuletzt zweimal punktlos gebliebenen Sonsbecker sagt der Interimstrainer: „Heimstark, erfahren in der Oberliga und mit erfahrenem Trainer. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Aber uns hilft nur ein Dreier.“
Für diesen Sieg wollen auch zwei im Sommer von Kleve nach Biemenhorst gewechselte Spieler alles geben. Einst waren sie beim Gastgeber aktiv. Johnny Lu war von 2022 bis 2024 beim SVS: „Ich habe mich in Sonsbeck sehr, sehr wohl gefühlt. Ich mag das familiäre bei Klubs, freue mich sehr auf das Spiel und auf Heinrich. Ich habe früher immer viel gedribbelt. Von ihm habe ich Taktik, Mentalität und Abgezocktheit gelernt.“ Außerdem freue er sich auf seine ehemaligen Konkurrenten Tobias Meier und Sebastian Leurs, „mit dem ich ab und zu schreibe“, und auf Klaus Keisers. Mit ihm könnten sich die Wege für Verteidiger Lu auf dem Platz öfter kreuzen.
In Sonsbeck noch nicht über den Weg gelaufen ist Nathnael Scheffler seinem späteren Klever Kollegen Lu, denn er spielte bereits von 2020 bis 2022 beim SVS und hatte dort ebenfalls „eine gute Zeit“. Mit Meisterschaft und Kreispokalsieg sogar – und Mitspielern wie Philip Elspaß, Sebastian Leurs, Luca Janßen und Tobias Meier, auf die er sich freue. Der Verein sei in sich sehr geschlossen, „und Heinrich konnte hier was Tolles aufbauen“, sagt Scheffler, der in Biemenhorst meist als offensiver Part einer Doppelsechs agiert.